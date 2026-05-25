Військовий через суд домігся зменшення аліментів: суд врахував поранення та народження другої дитини

Деражнянський районний суд Хмельницької області розглянув справу за позовом військовослужбовця про зменшення розміру аліментів з 1/4 до 1/6 частини доходу у зв’язку зі звільненням зі служби за станом здоров’я після поранення та народженням другої дитини.

Деражнянський районний суд Хмельницької області розглянув цивільну справу № 672/1399/25 щодо зменшення розміру аліментів, які стягувалися з батька на утримання неповнолітньої дитини. Суд досліджував, чи є достатні правові підстави для перегляду раніше встановленого розміру аліментів у зв’язку зі зміною сімейного та матеріального стану платника.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду із вимогою зменшити розмір аліментів, визначених судовим наказом Деражнянського районного суду Хмельницької області від 7 лютого 2022 року. Відповідно до цього наказу з нього стягувалися аліменти на утримання сина у розмірі однієї четвертої частини всіх видів заробітку щомісячно, але не більше десяти прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що після ухвалення судового наказу його життєві обставини істотно змінилися. Зокрема, він проходив військову службу у складі Збройних Сил України, однак після отриманого поранення та погіршення стану здоров’я був звільнений з військової служби у запас за станом здоров’я відповідно до підпункту «б» пункту 3 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Унаслідок цього він втратив стабільне грошове забезпечення військовослужбовця, а його доходи стали суттєво меншими та нестабільними.

Крім того, після ухвалення попереднього рішення суду позивач уклав шлюб, а у новій сім’ї народилася ще одна дитина, яка також перебуває на його утриманні. Дружина позивача на момент розгляду справи перебувала у декретній відпустці та не працювала.

Відповідачка подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та повідомила, що не заперечує проти задоволення позовних вимог.

Висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до частини 1 статті 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

При цьому стаття 182 Сімейного кодексу України передбачає, що при визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров’я та матеріальне становище дитини і платника аліментів, наявність у платника інших дітей, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Суд також звернув увагу на положення частини 1 статті 192 Сімейного кодексу України, згідно з якою розмір аліментів може бути згодом зменшено або збільшено у разі зміни матеріального чи сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я сторін.

Аналізуючи норми сімейного законодавства, суд дійшов висновку, що як зміна матеріального стану, так і зміна сімейного стану є самостійними підставами для перегляду розміру аліментів. При цьому суд послався на правовий висновок Верховний Суд, викладений у постанові від 19 червня 2024 року у справі №686/22677/23, відповідно до якого зміна сімейного стану може бути окремою підставою для зміни розміру аліментів незалежно від зміни матеріального становища платника.

Суд встановив, що на момент видачі судового наказу у 2022 році позивач проходив військову службу за контрактом та мав стабільне грошове забезпечення, а на його утриманні перебувала лише одна дитина. Надалі у позивача народилася ще одна дитина, а після звільнення з військової служби за станом здоров’я він втратив стабільне джерело доходу.

За оцінкою суду, такі обставини свідчать про наявність об’єктивних підстав для зміни встановленого раніше розміру аліментів, оскільки відбулися одночасно зміни як матеріального, так і сімейного стану платника.

З урахуванням необхідності забезпечення балансу щодо утримання обох дітей суд визнав обґрунтованими вимоги про зменшення аліментів. У результаті суд змінив розмір аліментів із однієї четвертої частини доходу до однієї шостої частини всіх видів заробітку платника, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку щомісячно, починаючи з дня набрання рішенням законної сили і до досягнення дитиною повноліття.

Також суд стягнув із відповідачки на користь позивача 665 гривень.

