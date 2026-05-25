У Дніпрі судили чоловіка, який «переробив» під себе знайдене посвідчення УБД, щоб безоплатно їздити в транспорті

16:17, 25 травня 2026
Дніпровський районний суд призначив штраф чоловіку за підроблення та використання посвідчення учасника бойових дій.
У Дніпрі судили чоловіка, який «переробив» під себе знайдене посвідчення УБД, щоб безоплатно їздити в транспорті
Дніпровський районний суд Дніпропетровської області розглянув кримінальне провадження щодо військовослужбовця, обвинуваченого у вчиненні кримінальних проступків, передбачених частиною першою та частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України.

Обставини справи № 175/6918/26

У грудні 2025 року обвинувачений знайшов посвідчення учасника бойових дій, видане на ім’я іншої особи. З метою використання документа для безоплатного проїзду в громадському транспорті та посвідчення своєї особи він замінив фотокартку на першій сторінці посвідчення на свою та зберігав його при собі.

19 березня 2026 року близько 21:54 години на блок-пості № 1601 у місті Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області обвинувачений, під час перевірки документів працівниками поліції, умисно надав для ознайомлення завідомо підроблене посвідчення учасника бойових дій.

Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден із розглядом обвинувального акта за його відсутності, в зв`язку із чим прокурором був надісланий до суду обвинувальний акт, в якому зазначено клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінальних проступків, передбачених частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення посвідчення, яке видається установою, що має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його підроблювачем) та частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа).

Призначив покарання: за частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України — штраф у розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень; за частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України — штраф у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

На підставі частини першої статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних проступків шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили не обирався. Речові докази залишені в матеріалах кримінального провадження. Стягнуто з обвинуваченого витрати на залучення експертів у розмірі 2674 гривні 20 копійок. Скасовано арешт майна.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених частиною другою статті 302 Кримінального процесуального кодексу України.

