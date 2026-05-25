В Днепре судили мужчину, который «подделал» найденное удостоверение участника боевых действий, чтобы бесплатно ездить в транспорте

Днепровский районный суд назначил мужчине штраф за подделку и использование удостоверения участника боевых действий.

Днепровский районный суд Днепропетровской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой и частью четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела № 175/6918/26

В декабре 2025 года обвиняемый нашел удостоверение участника боевых действий, выданное на имя другого лица. С целью использования документа для бесплатного проезда в общественном транспорте и удостоверения своей личности он заменил фотографию на первой странице удостоверения на свою и хранил его при себе.

19 марта 2026 года около 21:54 на блокпосту № 1601 в городе Подгородное Днепровского района Днепропетровской области обвиняемый, во время проверки документов сотрудниками полиции, умышленно предоставил для ознакомления заведомо поддельное удостоверение участника боевых действий.

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемый беспрекословно признал свою вину, не оспаривает установленные досудебным расследованием обстоятельства и согласен с рассмотрением обвинительного акта в его отсутствие, в связи с чем прокурором был направлен в суд обвинительный акт, в котором указано ходатайство о его рассмотрении в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка удостоверения, выдаваемого учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и которое предоставляет права, с целью использования его подделывающим лицом) и частью четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

Назначил наказание: по части первой статьи 358 Уголовного кодекса Украины — штраф в размере 3400 (три тысячи четыреста) гривен; по части четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины — штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен.

На основании части первой статьи 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности уголовных проступков путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначил наказание в виде штрафа в размере 3400 (три тысячи четыреста) гривен.

Меры пресечения до вступления приговора в законную силу не избирались. Вещественные доказательства оставлены в материалах уголовного производства. Взысканы с обвиняемого расходы на привлечение экспертов в размере 2674 гривен 20 копеек. Отменен арест имущества.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 302 Уголовного процессуального кодекса Украины.

