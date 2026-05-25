  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Днепре судили мужчину, который «подделал» найденное удостоверение участника боевых действий, чтобы бесплатно ездить в транспорте

16:17, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Днепровский районный суд назначил мужчине штраф за подделку и использование удостоверения участника боевых действий.
В Днепре судили мужчину, который «подделал» найденное удостоверение участника боевых действий, чтобы бесплатно ездить в транспорте
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепровский районный суд Днепропетровской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой и частью четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 175/6918/26

В декабре 2025 года обвиняемый нашел удостоверение участника боевых действий, выданное на имя другого лица. С целью использования документа для бесплатного проезда в общественном транспорте и удостоверения своей личности он заменил фотографию на первой странице удостоверения на свою и хранил его при себе.

19 марта 2026 года около 21:54 на блокпосту № 1601 в городе Подгородное Днепровского района Днепропетровской области обвиняемый, во время проверки документов сотрудниками полиции, умышленно предоставил для ознакомления заведомо поддельное удостоверение участника боевых действий.

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемый беспрекословно признал свою вину, не оспаривает установленные досудебным расследованием обстоятельства и согласен с рассмотрением обвинительного акта в его отсутствие, в связи с чем прокурором был направлен в суд обвинительный акт, в котором указано ходатайство о его рассмотрении в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка удостоверения, выдаваемого учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и которое предоставляет права, с целью использования его подделывающим лицом) и частью четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

Назначил наказание: по части первой статьи 358 Уголовного кодекса Украины — штраф в размере 3400 (три тысячи четыреста) гривен; по части четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины — штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен.

На основании части первой статьи 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности уголовных проступков путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначил наказание в виде штрафа в размере 3400 (три тысячи четыреста) гривен.

Меры пресечения до вступления приговора в законную силу не избирались. Вещественные доказательства оставлены в материалах уголовного производства. Взысканы с обвиняемого расходы на привлечение экспертов в размере 2674 гривен 20 копеек. Отменен арест имущества.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 302 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные Днепр штраф / штрафы УБД транспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

В парламенте не хотят отменять ценовые ограничения на медикаменты для военных во время лечения

Реализация подхода к доступу военнослужащих к лекарственным средствам требует синхронного обновления смежных законов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]