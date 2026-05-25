Достаточно ли только рукописной подписи без ФИО и должности для подачи иска — позиция Верховного Суда

14:29, 25 мая 2026
Если из искового заявления невозможно установить, кто именно его подписал, суд имеет право вернуть документ заявителю.
Если в исковом заявлении невозможно установить, кто именно его подписал и какое должностное положение занимает это лицо, суд имеет право сразу вернуть заявление заявителю. Это касается случаев, когда документ содержит только рукописную подпись без указания ФИО и должности подписанта.

К такому выводу Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда пришел по делу №910/4231/25.

Обстоятельства дела

В Хозяйственном суде города Киева рассматривалось корпоративное дело по иску обслуживающего кооператива к двум обществам о признании незаконными и отмене протоколов общего собрания и определении долей в уставном капитале.

Позднее к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика привлекли общество, которое уже на следующий день подало иск третьего лица с самостоятельными требованиями относительно предмета спора — о признании сделки противоправной и ее отмене.

Однако Хозяйственный суд города Киева вернул исковое заявление заявителю. Суд обратил внимание, что документ содержал рукописную подпись без указания ФИО и должности подписанта, что делало невозможной идентификацию лица. Возле подписи было указано только «Представитель общества» и проставлена печать юридического лица.

Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с таким подходом и оставил определение без изменений.

Позиция заявителя

В кассационной жалобе общество настаивало, что суды применили чрезмерный формализм. По мнению заявителя, иск не нужно было возвращать — суд должен был оставить его без движения и предоставить срок для устранения недостатков, в частности для подачи документов о полномочиях представителя.

Компания утверждала, что суды не установили факта отсутствия процессуальной дееспособности или отсутствия права на подписание иска, а потому оснований для возврата заявления не было.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами предыдущих инстанций.

Суд обратил внимание, что процессуальный закон предусматривает разные последствия в зависимости от характера недостатков искового заявления. Если личность подписанта можно идентифицировать, но имеются сомнения относительно объема или подтверждения его полномочий, иск может быть оставлен без движения для устранения недостатков.

В то же время в случае, когда из самого заявления невозможно установить, кто именно его подписал и какое должностное положение занимает подписант, процессуальный закон предусматривает именно возврат искового заявления.

Коллегия судей подчеркнула, что в данном деле иск не содержал никаких сведений, которые позволяли бы идентифицировать личность подписанта. Из-за этого суд был лишен возможности проверить его процессуальную дееспособность и полномочия действовать от имени юридического лица.

Верховный Суд также отдельно сослался на пункт 1 части 5 статьи 174 Хозяйственного процессуального кодекса, который прямо предусматривает возврат иска, если в заявлении не указано должностное положение лица, которое его подписало.

При этом Верховный Суд подчеркнул, что возврат искового заявления не лишает лицо права повторно обратиться в суд после устранения недостатков.

