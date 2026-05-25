Инну Чуб переизбрали председателем Андрушевского районного суда Житомирской области

Судьи повторно поддержали кандидатуру Инны Чуб на должность председателя учреждения.

В Андрушевском районном суде Житомирской области избрали нового председателя суда.

Так, 21 мая 2026 года состоялось собрание судей Андрушевского районного суда Житомирской области, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем судебного учреждения избрана судья Чуб Инна Анатольевна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

