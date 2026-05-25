В парламенте не хотят отменять ценовые ограничения на медикаменты для военных во время лечения

Реализация подхода к доступу военнослужащих к лекарственным средствам требует синхронного обновления смежных законов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15125, которым предлагается изменить статью 11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и пересмотреть подход к обеспечению военнослужащих лекарственными средствами и средствами реабилитации во время лечения.

Предлагается не применять во время лечения и реабилитации военнослужащих предельные цены на лекарственные средства, медицинские изделия и вспомогательные средства, а также разрешить использование препаратов и изделий вне утвержденных правительством перечней.

В то же время в парламенте отмечают, что такие изменения не согласуются с действующей системой государственных медицинских гарантий.

В частности, нынешняя редакция законопроекта №15125 требует уточнения круга лиц, на которых будут распространяться предусмотренные гарантии. Речь идет о необходимости внесения изменений в статью 1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» для четкого определения, что к таким лицам относятся также иностранцы и лица без гражданства, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.

Также отмечается, что обеспечение непрерывности реабилитационной помощи, включая медикаментозное обеспечение, требует распространения соответствующих гарантий и на ветеранов войны. Это, в свою очередь, предполагает необходимость внесения изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» для согласования правового статуса и механизмов предоставления помощи.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что предложенные гарантии в сфере медицинской помощи и реабилитации, в частности относительно предельных цен на лекарственные средства, относятся к предмету регулирования различных отраслевых законов. В связи с этим указывается на необходимость внесения согласованных изменений в законы Украины «О лекарственных средствах», «О реабилитации в сфере здравоохранения» и «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине».

Цель таких изменений — избежать правовых коллизий между нормативными актами и предотвратить риск того, что положения, предложенные инициативой, будут носить декларативный характер без надлежащего механизма практической реализации.

Кроме того, в Верховной Раде уже находится законопроект №13704-д от 14 ноября 2025 года, который рассматривается как более системный подход к регулированию сферы медицинской помощи, реабилитации и протезирования для военных, ветеранов и освобожденных из плена.

Например, законопроект №13704-д охватывает комплекс мер, направленных на обеспечение непрерывного лечения и восстановления. В частности, речь идет о гарантиях сохранения денежного обеспечения военнослужащих во время стационарного лечения и периода отпуска для лечения после тяжелых травм, а также об обеспечении сбалансированного питания за счет государственного бюджета. Отдельным блоком определяется продолжение лечения и проведение медицинских осмотров для установления пригодности к дальнейшей военной службе.

Также законопроект №13704-д предусматривает возможность военнослужащим самостоятельно выбирать протезиста-ортезиста, поставщика вспомогательных средств реабилитации и субъектов хозяйствования, оказывающих соответствующие услуги. Среди прочего предусмотрен компенсационный механизм — возмещение стоимости таких услуг учреждениям здравоохранения или реабилитационным учреждениям, где проходит лечение лицо.

В части обеспечения техническими средствами реабилитации (в частности протезами и ортезами повышенной функциональности) устанавливается требование соответствия таким средствам техническим регламентам и их функциональной достаточности для конкретных потребностей пациента.

Финансирование предусматривается за счет средств государственного бюджета в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Также внимание уделено процедурным гарантиям после завершения лечения: предлагается запретить выписку военнослужащих (в том числе иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в ВСУ, НГУ и Государственной специальной службе транспорта) в воинские части без предварительного решения военно-врачебной комиссии относительно их пригодности к службе. Это направлено на предотвращение возвращения к службе без медицинского подтверждения состояния здоровья.

В итоге именно комплексный подход, предложенный законопроектом №13704-д, рассматривается как более целостная модель регулирования сферы лечения и реабилитации военных и ветеранов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.