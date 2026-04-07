Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Система лечения военнослужащих в Украине отличается в зависимости от того, где именно они проходят лечение — в военных госпиталях или гражданских больницах. В гражданских медучреждениях раненые военные часто не имеют доступа к самым современным и эффективным лекарственным средствам. Причина в том, что такие больницы работают исключительно в рамках утверждённых правительством перечней препаратов и приказов Министерства здравоохранения. Врачи могут назначать только те лекарства, которые официально разрешены или закупаются по государственным программам.

Из-за этого часть современных препаратов, которые могли бы лучше помочь при тяжёлых ранениях, контузиях или осложнениях, фактически не используется, даже если они более эффективны.

В связи с этим в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15125. Документ направлен на расширение доступа к современным лекарственным средствам, медицинским изделиям и вспомогательным средствам во время лечения и реабилитации военнослужащих.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 11 Закона «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» и фактически снять ряд регуляторных барьеров для лечения военных, получивших ранения или заболевания во время участия в боевых действиях.

В частности, предлагается разрешить при их лечении и реабилитации не применять ограничения по предельным ценам на лекарственные средства, медицинские изделия и вспомогательные средства. Также предусматривается возможность использовать препараты и средства, которые не входят в утверждённые правительством перечни централизованных закупок или программы управляемого доступа.

Инициатива, по замыслу автора, должна устранить ситуацию, когда формальные правила закупок и списки препаратов становятся препятствием для доступа раненых военнослужащих к современному лечению.

В пояснительной записке отмечается, что цель изменений — обеспечить реальную доступность эффективных медицинских средств для восстановления военнослужащих после ранений, а не только базовое медицинское обеспечение.

В случае принятия законопроекта больницы получат больше свободы в выборе препаратов для лечения военных, а государственное финансирование сможет использоваться более гибко — в зависимости от клинической необходимости пациента, а не только утверждённых списков.

Что сейчас не работает в системе лечения военнослужащих

В настоящее время действующая редакция статьи 11 Закона «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» гарантирует военнослужащим медицинскую помощь и финансируемое государством лечение, включая улучшенное питание в учреждениях здравоохранения.

Однако ключевое ограничение заключается в том, что лечение осуществляется исключительно в рамках утверждённых государственных перечней препаратов и процедур закупок. Врачи могут назначать только те лекарственные средства, которые:

включены в перечни Министерства здравоохранения или Кабинета Министров;

закупаются через централизованные государственные программы.

Фактически это означает, что даже при наличии более эффективных или современных препаратов их применение ограничено нормативно, а медицинские учреждения не имеют права выходить за эти рамки. При этом врачи не могут даже сообщить пациенту о существовании более эффективного препарата, чем тот, который предоставляет больница.

Что предлагают изменить

Законопроект предусматривает дополнение статьи 11 новой нормой, которая расширяет доступ раненых военнослужащих к лечению и реабилитации за счёт смягчения действующих ограничений в сфере закупки и использования лекарственных средств. Речь идёт о военных, получивших ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в мероприятиях по сдерживанию агрессии РФ. Для них предлагается внедрить упрощённый подход к обеспечению необходимыми медицинскими средствами.

Законопроект предлагает:

отменить ограничения по предельным ценам на лекарственные средства, медицинские изделия и вспомогательные средства, необходимые для лечения и реабилитации;

разрешить использование препаратов независимо от их включения в государственные перечни закупок, утверждённые Кабинетом Министров;

снять требование обязательного включения таких средств в централизованные программы закупок или перечни управляемого доступа.

Таким образом, законопроект должен расширить возможности больниц в выборе лекарств и обеспечить военнослужащим доступ к современному лечению.

