  1. В Украине

8,5 млн украинцев выехали за границу с начала войны в 2014 году: что должно сделать государство для их возвращения

16:17, 7 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Среди ключевых условий возвращения украинцев называют гарантии безопасности, жилищные программы и поддержку со стороны международных партнеров.
8,5 млн украинцев выехали за границу с начала войны в 2014 году: что должно сделать государство для их возвращения
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала российской агрессии в 2014 году за границу выехали около 8,5 млн украинцев. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году страну покинули более 5,7 млн граждан. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, масштабы вынужденной миграции украинцев являются глобальным вызовом, который требует скоординированных действий.

Лубинец подчеркнул, что одним из ключевых механизмов защиты украинцев за рубежом должен оставаться статус временной защиты. По его убеждению, он должен действовать до завершения активных боевых действий в Украине и прежде всего распространяться на уязвимые категории граждан.

Также он отметил, что Офис Омбудсмана развивает сеть представителей и советников за рубежом, которые консультируют украинцев и помогают им защищать свои права.

Отдельное внимание Лубинец обратил на случаи изъятия украинских детей иностранными органами опеки. Один из таких случаев произошел в Италии, где ребенка изъяли из семьи и передали под опеку иностранцев. Он подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает усыновление детей из стран, где продолжаются боевые действия, и призвал международных партнеров обратить внимание на такие случаи.

В то же время омбудсман отметил, что для возвращения миллионов украинцев домой недостаточно лишь призывов. Основой такой политики должны стать надежные международные гарантии безопасности и отдельная международная инициатива по обеспечению жильем. Без выполнения этих условий массовое возвращение граждан в Украину будет крайне затруднительным.

Лубинец добавил, что Украина ожидает возвращения своих граждан, а государство совместно с международными партнерами должно создать для этого безопасные и достойные условия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война омбудсмен Дмитрий Лубинец граница пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование работников: как предприятию рассчитать квоту и не потерять статус критического

Ошибка в расчете общего количества военнообязанных может стоить предприятию статуса критичности.

Из-за роста ДТП правила для электросамокатов меняют: управлять разрешат с 16 лет

Предлагается ввести возрастные ограничения для пользователей электросамокатов — в частности, управлять ими разрешат только с 16 лет.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Кто отвечает, если вам продали брак на маркетплейсе: почему платформа не виновата, даже если вас обманули

Украинские суды все чаще рассматривают споры, связанные с покупками на маркетплейсах и в соцсетях: решающим фактором является не факт некачественного товара, а определение надлежащего продавца и соблюдение процедур возврата.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]