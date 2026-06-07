8,5 млн украинцев выехали за границу с начала войны в 2014 году: что должно сделать государство для их возвращения

Среди ключевых условий возвращения украинцев называют гарантии безопасности, жилищные программы и поддержку со стороны международных партнеров.

Фото: Getty Images

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С начала российской агрессии в 2014 году за границу выехали около 8,5 млн украинцев. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году страну покинули более 5,7 млн граждан. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, масштабы вынужденной миграции украинцев являются глобальным вызовом, который требует скоординированных действий.

Лубинец подчеркнул, что одним из ключевых механизмов защиты украинцев за рубежом должен оставаться статус временной защиты. По его убеждению, он должен действовать до завершения активных боевых действий в Украине и прежде всего распространяться на уязвимые категории граждан.

Также он отметил, что Офис Омбудсмана развивает сеть представителей и советников за рубежом, которые консультируют украинцев и помогают им защищать свои права.

Отдельное внимание Лубинец обратил на случаи изъятия украинских детей иностранными органами опеки. Один из таких случаев произошел в Италии, где ребенка изъяли из семьи и передали под опеку иностранцев. Он подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает усыновление детей из стран, где продолжаются боевые действия, и призвал международных партнеров обратить внимание на такие случаи.

В то же время омбудсман отметил, что для возвращения миллионов украинцев домой недостаточно лишь призывов. Основой такой политики должны стать надежные международные гарантии безопасности и отдельная международная инициатива по обеспечению жильем. Без выполнения этих условий массовое возвращение граждан в Украину будет крайне затруднительным.

Лубинец добавил, что Украина ожидает возвращения своих граждан, а государство совместно с международными партнерами должно создать для этого безопасные и достойные условия.

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