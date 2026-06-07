В Грузии за 130 тысяч евро планируют провести перепись бурых медведей

Министерство охраны окружающей среды Грузии заказало исследование стоимостью 130 тысяч евро, чтобы обновить данные о численности бурых медведей в стране.

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Министерство охраны окружающей среды Грузии объявило тендер на проведение научного исследования стоимостью 400 тысяч грузинских ларов (примерно 130 тысяч евро). Цель — определить количество бурых медведей на территории страны. Об этом сообщает грузинское русскоязычное издание SOVA News.

Отмечается, что масштабное исследование должно позволить специалистам обновить данные о численности бурых медведей в Грузии и оценить состояние их популяции в соответствии с современными критериями «Красного списка».

В национальных парках и заповедниках наблюдение за медведями осуществляется постоянно, однако для получения более полной картины необходимо собрать информацию и за пределами охраняемых территорий — в дикой природе.

Выигравший тендер должен будет применить методологию, которая позволит максимально точно определить состояние популяции бурых медведей.

По оценкам экспертов, в Грузии обитает от 1 до 1,5 тысячи бурых медведей. Часть из них может мигрировать между соседними странами. Вид внесен в список находящихся под угрозой, а охота на него в стране запрещена.

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