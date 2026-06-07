В Грузии за 130 тысяч евро планируют провести перепись бурых медведей
Министерство охраны окружающей среды Грузии объявило тендер на проведение научного исследования стоимостью 400 тысяч грузинских ларов (примерно 130 тысяч евро). Цель — определить количество бурых медведей на территории страны. Об этом сообщает грузинское русскоязычное издание SOVA News.
Отмечается, что масштабное исследование должно позволить специалистам обновить данные о численности бурых медведей в Грузии и оценить состояние их популяции в соответствии с современными критериями «Красного списка».
В национальных парках и заповедниках наблюдение за медведями осуществляется постоянно, однако для получения более полной картины необходимо собрать информацию и за пределами охраняемых территорий — в дикой природе.
Выигравший тендер должен будет применить методологию, которая позволит максимально точно определить состояние популяции бурых медведей.
По оценкам экспертов, в Грузии обитает от 1 до 1,5 тысячи бурых медведей. Часть из них может мигрировать между соседними странами. Вид внесен в список находящихся под угрозой, а охота на него в стране запрещена.
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