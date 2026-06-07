  1. В Украине

Как уберечь квартиру от воров во время отпуска – советы полиции

23:30, 7 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В период отпусков возрастает риск квартирных краж, поэтому правоохранители советуют заранее позаботиться о безопасности жилья и соблюдать основные правила безопасности.
Как уберечь квартиру от воров во время отпуска – советы полиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Планируя отдых, стоит позаботиться о безопасности собственного жилья, напомнили в Патрульной полиции Киева. В летний период многие люди оставляют дома без присмотра, чем могут воспользоваться злоумышленники.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правоохранители дали базовые рекомендации, которые помогут снизить риск краж и проникновений в жилище.

В частности, по возможности советуют установить сигнализацию. Это могут быть как недорогие автономные GSM-системы, так и профессиональные охранные комплексы. Также отмечается, что даже имитация сигнализации может отпугнуть потенциальных воров.

Особое внимание следует уделить надежности входных дверей и замков, поскольку это является основной пассивной защитой жилья. Жильцам первых и последних этажей рекомендуют также установить защитные решетки на окна.

Среди советов также — обязательно закрывать окна, форточки и балконные двери перед отъездом.

Кроме того, в полиции советуют во время кратковременного отсутствия оставлять включенный свет или использовать таймеры для его автоматического включения, чтобы создать эффект присутствия дома.

Также стоит предупредить доверенных соседей, чтобы они забирали почтовую рекламу и обращали внимание на подозрительную активность возле дома.

Для хранения документов и ценных вещей рекомендуется использовать сейф

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция кража ограбление

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судей обяжут раскрывать родственные связи: Комитет ВРУ одобрил новые правила

Комитет по вопросам правовой политики поддержал новые правила декларирования добропорядочности судей, но вопрос — проверку судей Верховного Суда — отсрочил.

Верховный Суд подтвердил увольнение работника, который 3 месяца не выходил на работу из-за заблокированного аккаунта

Верховный Суд проверил увольнение за прогул и подтвердил: отсутствие на работе три месяца без доказательств уважительных причин является основанием для расторжения трудового договора.

Бронирование работников: как предприятию рассчитать квоту и не потерять статус критического

Ошибка в расчете общего количества военнообязанных может стоить предприятию статуса критичности.

Из-за роста ДТП правила для электросамокатов меняют: управлять разрешат с 16 лет

Предлагается ввести возрастные ограничения для пользователей электросамокатов — в частности, управлять ими разрешат только с 16 лет.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]