Как уберечь квартиру от воров во время отпуска – советы полиции

В период отпусков возрастает риск квартирных краж, поэтому правоохранители советуют заранее позаботиться о безопасности жилья и соблюдать основные правила безопасности.

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Планируя отдых, стоит позаботиться о безопасности собственного жилья, напомнили в Патрульной полиции Киева. В летний период многие люди оставляют дома без присмотра, чем могут воспользоваться злоумышленники.

Правоохранители дали базовые рекомендации, которые помогут снизить риск краж и проникновений в жилище.

В частности, по возможности советуют установить сигнализацию. Это могут быть как недорогие автономные GSM-системы, так и профессиональные охранные комплексы. Также отмечается, что даже имитация сигнализации может отпугнуть потенциальных воров.

Особое внимание следует уделить надежности входных дверей и замков, поскольку это является основной пассивной защитой жилья. Жильцам первых и последних этажей рекомендуют также установить защитные решетки на окна.

Среди советов также — обязательно закрывать окна, форточки и балконные двери перед отъездом.

Кроме того, в полиции советуют во время кратковременного отсутствия оставлять включенный свет или использовать таймеры для его автоматического включения, чтобы создать эффект присутствия дома.

Также стоит предупредить доверенных соседей, чтобы они забирали почтовую рекламу и обращали внимание на подозрительную активность возле дома.

Для хранения документов и ценных вещей рекомендуется использовать сейф

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