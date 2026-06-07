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Як уберегти квартиру від крадіїв під час відпустки – поради поліції

23:30, 7 червня 2026
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У період відпусток зростає ризик квартирних крадіжок, тому правоохоронці радять заздалегідь подбати про безпеку помешкання та дотримуватися базових правил захисту.
Як уберегти квартиру від крадіїв під час відпустки – поради поліції
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Плануючи відпочинок, варто подбати про безпеку власного житла, нагадали у Патрульній поліції Києва. У літній період багато людей залишають домівки без нагляду, чим можуть скористатися зловмисники.

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Правоохоронці надали базові рекомендації, які допоможуть знизити ризик крадіжок і проникнень у помешкання.

Зокрема, за можливості радять встановити сигналізацію. Це можуть бути як недорогі автономні GSM-системи, так і професійні охоронні комплекси. Також зазначається, що навіть імітація сигналізації може відлякати потенційних злодіїв.

Окрему увагу слід приділити надійності вхідних дверей і замків, оскільки це є основним пасивним захистом житла. Мешканцям перших і останніх поверхів рекомендують також встановити захисні решітки на вікна.

Серед порад також — обов’язково зачиняти вікна, кватирки та балконні двері перед від’їздом.

Крім того, у поліції радять під час короткої відсутності залишати ввімкнене світло або використовувати таймери для його автоматичного вмикання, щоб створити ефект присутності вдома.

Також варто попередити довірених сусідів, аби вони забирали поштову рекламу та звертали увагу на підозрілу активність біля помешкання.

Для зберігання документів і цінних речей рекомендується використовувати сейф.

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