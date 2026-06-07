У Грузії за 130 тисяч євро планують порахувати бурих ведмедів

Міністерство охорони довкілля Грузії замовило дослідження за 130 тисяч євро, щоб оновити дані про чисельність бурих ведмедів у країні.

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Міністерство охорони навколишнього середовища Грузії оголосило тендер на проведення наукового дослідження вартістю 400 тисяч грузинських ларів (приблизно 130 тисяч євро). Метою є визначення кількості бурих ведмедів на території країни. Про це повідомляє грузинське російськомовне видання SOVA News.

Зазначається, що масштабне дослідження має дозволити фахівцям оновити дані щодо чисельності бурих ведмедів у Грузії та оцінити стан їхньої популяції відповідно до сучасних критеріїв «Червоного списку».

У національних парках і заповідниках спостереження за ведмедями здійснюється постійно, однак для отримання повнішої картини необхідно зібрати інформацію і за межами охоронюваних територій — у дикій природі.

Виконавець тендеру повинен буде застосувати методологію, яка дозволить максимально точно визначити стан популяції бурих ведмедів.

За оцінками експертів, у Грузії мешкає від 1 до 1,5 тисячі бурих ведмедів. Частина з них може мігрувати між сусідніми країнами. Вид внесений до переліку таких, що перебувають під загрозою, а полювання на нього в країні заборонене.

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