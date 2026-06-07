8,5 млн українців виїхали за кордон від початку війни у 2014 році: що має зробити держава для їх повернення

Серед ключових умов повернення українців називають гарантії безпеки, житлові програми та підтримку з боку міжнародних партнерів.

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Від початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали близько 8,5 млн українців. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році країну залишили понад 5,7 млн громадян. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, масштаби вимушеної міграції українців є глобальним викликом, який потребує скоординованих дій.

Лубінець наголосив, що одним із ключових механізмів захисту українців за кордоном має залишатися статус тимчасового захисту. На його переконання, він повинен діяти до завершення активних бойових дій в Україні та насамперед поширюватися на вразливі категорії громадян.

Також він зазначив, що Офіс Омбудсмана розбудовує мережу представників і радників за кордоном, які консультують українців та допомагають їм захищати свої права.

Окрему увагу Лубінець звернув на випадки вилучення українських дітей іноземними органами опіки. Один із таких випадків стався в Італії, де дитину вилучили із сім’ї та передали під опіку іноземців. Він наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє усиновлення дітей із країн, де тривають бойові дії, та закликав міжнародних партнерів звернути увагу на такі випадки.

Водночас омбудсмен зазначив, що для повернення мільйонів українців додому недостатньо лише закликів. Основою такої політики мають стати надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом. Без виконання цих умов масове повернення громадян до України буде вкрай складним.

Лубінець додав, що Україна очікує повернення своїх громадян, а держава разом із міжнародними партнерами має створити для цього безпечні та гідні умови.

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