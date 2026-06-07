  1. В Україні

8,5 млн українців виїхали за кордон від початку війни у 2014 році: що має зробити держава для їх повернення

16:17, 7 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серед ключових умов повернення українців називають гарантії безпеки, житлові програми та підтримку з боку міжнародних партнерів.
8,5 млн українців виїхали за кордон від початку війни у 2014 році: що має зробити держава для їх повернення
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Від початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали близько 8,5 млн українців. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році країну залишили понад 5,7 млн громадян. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, масштаби вимушеної міграції українців є глобальним викликом, який потребує скоординованих дій.

Лубінець наголосив, що одним із ключових механізмів захисту українців за кордоном має залишатися статус тимчасового захисту. На його переконання, він повинен діяти до завершення активних бойових дій в Україні та насамперед поширюватися на вразливі категорії громадян.

Також він зазначив, що Офіс Омбудсмана розбудовує мережу представників і радників за кордоном, які консультують українців та допомагають їм захищати свої права.

Окрему увагу Лубінець звернув на випадки вилучення українських дітей іноземними органами опіки. Один із таких випадків стався в Італії, де дитину вилучили із сім’ї та передали під опіку іноземців. Він наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє усиновлення дітей із країн, де тривають бойові дії, та закликав міжнародних партнерів звернути увагу на такі випадки.

Водночас омбудсмен зазначив, що для повернення мільйонів українців додому недостатньо лише закликів. Основою такої політики мають стати надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом. Без виконання цих умов масове повернення громадян до України буде вкрай складним.

Лубінець додав, що Україна очікує повернення своїх громадян, а держава разом із міжнародними партнерами має створити для цього безпечні та гідні умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна омбудсмен Дмитро Лубінець кордон перетин кордону

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

Через зростання ДТП правила для електросамокатів змінюють: керувати дозволять із 16 років

Пропонується запровадити вікові обмеження для користувачів електросамокатів — зокрема, керувати ними дозволять лише з 16 років.

Військових хочуть залучити до написання законів у Верховній Раді: нардепам можуть дати до двох радників-офіцерів

Новий законопроєкт пропонує дозволити окремим народним депутатам залучати до двох військовослужбовців як військових радників для роботи над законодавчими ініціативами у сфері національної безпеки та оборони.

Хто відповідає, якщо вам продали брак на маркетплейсі: чому платформу не винна, навіть якщо вас ошукали

Українські суди все частіше розглядають спори, пов’язані з покупками на маркетплейсах та в соцмережах: вирішальним фактором є не факт неякісного товару, а визначення належного продавця та дотримання процедур повернення.

Верховний Суд підтвердив право військових на 100 000 бойових навіть за відсутності рапортів і журналів

Відсутність рапорту чи журналів бойових дій у руках позивача — не підстава для відмови у 100 000 гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]