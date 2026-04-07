Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

Система лікування військовослужбовців в Україні відрізняється залежно від того, де саме вони проходять лікування — у військових госпіталях чи цивільних лікарнях. У цивільних медзакладах поранені військові часто не мають доступу до найсучасніших і найефективніших лікарських засобів. Причина полягає в тому, що цивільні лікарні працюють лише в межах затверджених урядом переліків препаратів і наказів МОЗ. Лікарі можуть призначати тільки ті ліки, які офіційно дозволені або закуповуються за державними програмами.

Через це частина сучасних препаратів, які могли б краще допомогти при важких пораненнях, контузіях чи ускладненнях, просто не використовується, навіть якщо вони є більш ефективними.

У зв’язку з цим у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15125.

Документ має розширити доступ до найсучасніших лікарських засобів, медичних виробів і допоміжних засобів під час лікування та реабілітації військовослужбовців.

Документ пропонує внести зміни до статті 11 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і фактично зняти низку регуляторних бар’єрів для лікування військових, які отримали поранення або захворювання під час участі в бойових діях.

Зокрема, пропонується дозволити під час їх лікування та реабілітації не застосовувати обмеження щодо граничних цін на лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби. Також передбачається можливість використовувати препарати та засоби, які не входять до затверджених урядом переліків централізованих закупівель або програм керованого доступу.

Ініціатива, за задумом автора, має усунути ситуацію, коли формальні правила закупівель та списки препаратів стають перешкодою для доступу поранених військових до найсучаснішого лікування.

У пояснювальній записці наголошується, що мета змін — забезпечити реальну доступність ефективних медичних засобів для відновлення військовослужбовців після поранень, а не лише базове медичне забезпечення.

Якщо законопроєкт ухвалять, лікарні отримають більше свободи у виборі препаратів для лікування військових, а фінансування, виділене державою, зможе використовуватися гнучкіше — залежно від клінічної потреби пацієнта, а не лише затверджених списків.

Що не працює зараз у системі лікування військових

Наразі чинна редакція статті 11 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» гарантує військовим медичну допомогу та фінансоване державою лікування, включно з покращеним харчуванням у закладах охорони здоров’я.

Однак ключове обмеження полягає у тому, що лікування здійснюється виключно в межах затверджених державних переліків препаратів та закупівельних процедур. Лікарі можуть призначати лише ті лікарські засоби, які:

включені до переліків МОЗ або Кабміном;

закуповуються через централізовані державні програми.

Фактично це означає, що навіть якщо існують більш ефективні або сучасні препарати, їх застосування обмежене нормативно, а медзаклади не мають права вільно виходити за ці рамки. При цьому лікарі не мають права навіть сказати пацієнту про те, що є більш ефективний препарат, ніж той, що дає лікарня.

Що пропонують змінити

У законопроєкті пропонується доповнити статтю 11 новою нормою, яка розширює доступ поранених військовослужбовців до лікування та реабілітації шляхом послаблення чинних обмежень у сфері закупівлі та використання лікарських засобів. Мова йде про військових, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час участі в заходах зі стримування агресії рф. Для них пропонується запровадити спрощений підхід до забезпечення необхідними медичними засобами.

Законопроєкт пропонує:

скасувати обмеження щодо граничних цін на лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби, необхідні для лікування і реабілітації;

дозволити використання препаратів незалежно від їх включення до державних переліків закупівель, які затверджує Кабінет Міністрів;

зняти вимогу обов’язкового включення таких засобів до централізованих програм закупівель або переліків керованого доступу.

Таким чином, законопроєкт має розширити можливості лікарень у виборі ліків і забезпечити військовим доступ до сучасного лікування.

