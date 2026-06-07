Можно ли использовать видео с личного телефона полицейского в качестве доказательства: позиция Верховного Суда

Видеозапись с мобильного телефона полицейского может быть допустимым доказательством в уголовном производстве.

Фото: SUD.UA

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда высказал правовую позицию относительно допустимости видеозаписи, осуществленной полицейским на собственный мобильный телефон. Суд пришел к выводу, что сам по себе факт использования телефона вместо нагрудного видеорегистратора не делает такое доказательство недопустимым, если оно получено в установленном законом порядке и отсутствуют основания сомневаться в его достоверности.

Обстоятельства дела №134/1667/23

Уголовное производство касалось обвинения лица в предложении должностному лицу неправомерной выгоды, предусмотренном частью первой статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам дела, полицейский офицер громады прибыл на место происшествия в Тульчинском районе Винницкой области. Во время общения с мужчиной он обнаружил признаки алкогольного опьянения и сообщил о намерении составить административные материалы по выявленным нарушениям.

После этого, как установил апелляционный суд, мужчина предложил полицейскому сначала 10 тысяч гривен, а затем 15 тысяч гривен за то, чтобы избежать составления административных материалов и привлечения к ответственности.

Разговор полицейский зафиксировал на собственный мобильный телефон, поскольку его нагрудная камера на тот момент находилась в ремонте.

Суд первой инстанции оправдал обвиняемого в связи с недоказанностью вины. В то же время Винницкий апелляционный суд отменил оправдательный приговор, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 369 УК и назначил наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

Защита обжаловала это решение в Верховный Суд.

Доводы стороны защиты

В кассационных жалобах защита настаивала, что видеозапись не может использоваться как доказательство, поскольку была сделана на личный телефон полицейского, а не на нагрудный видеорегистратор.

Также защита указывала, что запись была создана до внесения сведений в ЕРДР, а в административных делах, связанных с событиями того же дня, суды критически оценивали соответствующие материалы. Отдельно обращалось внимание на то, что полицейский был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, сторона защиты ставила под сомнение допустимость заключения эксперта и показаний самого полицейского как свидетеля.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с доводами кассационных жалоб и оставил без изменения приговор апелляционного суда.

Суд обратил внимание, что видеозапись попала в материалы уголовного производства на законных основаниях. Орган досудебного расследования получил ее после вынесения определения следственного судьи о временном доступе к информации, содержащейся на мобильном телефоне полицейского.

Также было установлено, что видеосъемка осуществлялась открыто в публичном месте, а сторона защиты не привела убедительных аргументов относительно нарушения прав или свобод обвиняемого вследствие такой фиксации.

Верховный Суд подчеркнул, что внутренние инструкции Национальной полиции регулируют порядок использования нагрудных видеорегистраторов, однако не устанавливают запрета на использование полицейскими собственных мобильных телефонов для видеофиксации событий.

Поэтому само по себе осуществление записи на телефон не свидетельствует о недопустимости такого доказательства.

Суд отдельно отметил, что для создания спорной видеозаписи нагрудный видеорегистратор вообще не использовался, а потому соответствующие внутренние инструкции по эксплуатации бодикамер не подлежат применению к использованию мобильного телефона.

Почему суд признал видеозапись допустимой

Верховный Суд учел, что видеозапись была изъята на основании судебного разрешения, а проведенная экспертиза не выявила признаков монтажа, прерывания записи либо внесения каких-либо изменений в файлы.

Согласно заключению эксперта, видеофайлы были непрерывными и последовательными, а их содержание согласовывалось с другими доказательствами по делу, в частности с показаниями полицейского.

При этом сторона защиты не предоставила аргументов, которые свидетельствовали бы о недостоверности самой записи либо о ее фальсификации.

Что еще отметил Верховный Суд

Суд отклонил доводы о том, что показания полицейского не могут быть доказательством из-за его служебного статуса. Верховный Суд напомнил, что сотрудники полиции не относятся к лицам, которых закон запрещает допрашивать в качестве свидетелей в уголовном производстве.

Также суд отметил, что решения судов по делам об административных правонарушениях не имеют преюдициального значения для оценки допустимости доказательств в данном уголовном производстве.

Относительно дисциплинарного взыскания, примененного к полицейскому, Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что этот факт сам по себе не опровергает обвинение в предложении неправомерной выгоды.

Отдельно Суд обратил внимание, что вопрос о том, кто именно находился за рулем автомобиля, не имеет решающего значения для доказывания состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 369 УК Украины, который заключается именно в предложении неправомерной выгоды должностному лицу.

Решение суда

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационные жалобы осужденного и его защитника, а приговор Винницкого апелляционного суда — без изменения.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что видеозапись, сделанная полицейским на собственный мобильный телефон и полученная следствием на основании определения следственного судьи о временном доступе, может быть допустимым доказательством в уголовном производстве, если ее достоверность подтверждается материалами дела, а порядок получения соответствует требованиям закона.

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