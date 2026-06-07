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Кредитные каникулы для военных: кто может не платить проценты и штрафы по кредитам

15:59, 7 июня 2026
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Мобилизованные, резервисты, отдельные категории военнослужащих, а также их супруги имеют право на освобождение от уплаты процентов и штрафных санкций по кредитам на время службы.
Кредитные каникулы для военных: кто может не платить проценты и штрафы по кредитам
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Военнослужащие, мобилизованные и резервисты могут воспользоваться так называемыми кредитными каникулами — льготой, которая предусматривает освобождение от уплаты процентов, пени и штрафов по кредитам на период прохождения службы. Такое право также распространяется на жен и мужей защитников и защитниц. Об этом напомнили в Ровенском областном ТЦК и СП.

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На время службы банки и другие финансовые учреждения не имеют права начислять этим категориям граждан проценты за пользование кредитом, а также применять штрафные санкции или пеню.

В то же время льгота не распространяется на кредиты, оформленные для приобретения жилья, в частности объектов незавершенного строительства, автомобилей или отдельного энергетического оборудования — фотоэлектрических модулей и ветровых электроустановок с гибридными инверторами, если проценты по таким кредитам уже компенсируются государством или третьими лицами.

Право на кредитные каникулы зависит от вида военной службы. Для мобилизованных и резервистов льгота начинает действовать с первого дня призыва и сохраняется до момента увольнения со службы. При этом место прохождения службы значения не имеет — норма действует как для тех, кто находится на фронте, так и для тех, кто выполняет обязанности в тылу.

Для военнослужащих по контракту и других категорий военных право на льготу связано с непосредственным участием в защите государства во время АТО, ООС или отражении полномасштабной агрессии после 24 февраля 2022 года.  на списание процентов и штрафов. Льгота начинает действовать с первого дня такого участия и сохраняется в течение всего последующего периода службы в условиях особого периода.

Для военнослужащих по контракту и других категорий военных право на льготу связано с непосредственным участием в защите государства во время АТО, ООС или отражении полномасштабной агрессии после 24 февраля 2022 года. Если военный хотя бы один день участвовал в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны, он получает правоЕсли же военнослужащий-контрактник все время проходил службу в тылу и не привлекался к выполнению боевых задач или мероприятий по защите государства, воспользоваться этой льготой он не может. Также действие нормы не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооруженных силах Украины.

Такое право предусмотрено пунктом 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Для прекращения начисления процентов военнослужащий или его супруга должны подать в банк соответствующий пакет документов.

Для мобилизованных и резервистов необходимы:

  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справка по форме №5 о прохождении службы;
  • выписка из приказа о назначении, если вид службы не указан в справке;
  • свидетельство о браке, если льготу оформляет супруга или супруг военнослужащего.

Для военнослужащих по контракту и других категорий необходимо подать:

  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справку по форме № 5;
  • выписку из приказа о назначении;
  • свидетельство о браке для супруги или супруга.

Кроме того, необходим документ, подтверждающий участие в боевых действиях или мероприятиях по обороне государства. Это может быть:

  • справка по форме №12 об участии в боевых действиях;
  • или справки, оформленные в соответствии с приложениями 1, 4 или 6 к Порядку №413, которые используются для получения статуса участника боевых действий.

Все указанные документы оформляются и выдаются строевой частью по месту прохождения военной службы.

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