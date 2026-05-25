Самый большой штраф — 5,5 млн грн: как суды наказывают работодателей за отсутствие людей с инвалидностью в штате

09:56, 25 мая 2026
Почти половину санкций работодателям удается отменить через суд, однако отдельные компании все же получают штрафы.
В Украине суды массово отменяют штрафы работодателям за несоблюдение норматива трудоустройства людей с инвалидностью.

Так, с начала полномасштабной войны компаниям удалось выиграть почти половину таких дел, а общая сумма отклоненных претензий уже превысила 286 млн грн. В то же время суды все же обязали бизнес уплатить более 109 млн грн санкций за отсутствие работников с инвалидностью в штате.

С начала 2022 года украинские суды вынесли 1 992 решения по делам о невыполнении норматива трудоустройства людей с инвалидностью, указывает Опендатабот.

Почти половина исков Фонда — безуспешны

Статистика судебных решений фактически разделилась пополам. В 995 делах суды поддержали Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью и обязали работодателей уплатить административно-хозяйственные санкции. Еще в 997 случаях в удовлетворении исков Фонда отказали.

Общая сумма взысканий по таким решениям превысила 109,5 млн грн. В то же время сумма штрафов и пени, которые компаниям удалось оспорить, составляет почти 286,5 млн грн.

Пик судебных дел пришелся на 2023 год

Больше всего дел суды рассмотрели в 2023 году — 733. В 2024 году было вынесено 559 решений, в 2025 году — 452, а за первые месяцы 2026 года — еще 85.

Рекордным стал и 2023 год по сумме присужденных санкций — более 35 млн грн. В 2025 году суды постановили взыскать почти 34 млн грн. В 2026 году уже присуждено к уплате 4,7 млн грн штрафов по делам, касающимся нарушений за 2025 год.

Больше всего споров — в Харьковской области

Больше всего таких судебных споров зафиксировали в Харьковской области — 560 решений, или более 28% от всех дел. Далее идут Черкасская область — 145 решений, Киевская — 144, Черниговская — 140 и Днепропетровская — 137.

Почти половина отказов во взыскании санкций связана с тем, что работодатели доказывали: они создали рабочие места, подавали информацию о вакансиях и принимали необходимые меры для трудоустройства людей с инвалидностью. Еще в 29% случаев суды устанавливали, что люди с инвалидностью уже работали в компании. Также основаниями для отказов становились недоказанность нарушений или отсутствие самой обязанности выполнять норматив.

Наибольший штраф получил Украэрорух

Наибольший штраф суды присудили государственному предприятию «Украэрорух». В сентябре 2022 года Киевский окружной административный суд обязал предприятие уплатить 5,49 млн грн санкций и пени за нарушение законодательства в сфере трудоустройства лиц с инвалидностью. Апелляционный суд позже оставил это решение без изменений.

В то же время наибольшую сумму санкций удалось оспорить «Энергоатому». В июне 2025 года Донецкий окружной административный суд отказал Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью во взыскании более 213 млн грн. Суд пришел к выводу, что предприятие создавало рабочие места, отчитывалось о вакансиях и принимало все необходимые меры для трудоустройства людей с инвалидностью, а доказательств нарушений Фонд не предоставил.

С 2026 года действуют новые правила

Только за 2025 год более чем 8 тысячам работодателей начислили 2,76 млрд грн штрафов из-за невыполнения норматива трудоустройства людей с инвалидностью.

В то же время с 1 января 2026 года в Украине изменился механизм ответственности за такие нарушения. Вместо штрафов, которые ранее начислял Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, теперь действует взнос на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. Однако судебные дела по нарушениям за 2025 год по-прежнему рассматриваются по старым правилам.

Согласно Закону Украины №875-XII «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», работодатели с количеством работников от 8 до 25 человек должны трудоустроить как минимум одного человека с инвалидностью. Для предприятий с более чем 25 работниками норматив составляет не менее 4% среднеучетной численности штата.

Кроме того, с 2026 года норматив рассчитывается поквартально, а не по итогам года, как было раньше. Для учреждений здравоохранения, реабилитационных центров и организаций, занимающихся обучением или уходом за людьми с инвалидностью, установлен отдельный норматив — 2%.

