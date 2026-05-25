Суд обязал Воздушные силы уволить со службы офицера, который выплачивает алименты на трех детей

Военнослужащий доказал в суде право на увольнение в связи с содержанием трех несовершеннолетних детей и отсутствием задолженности по уплате алиментов.

Винницкий окружной административный суд признал противоправным отказ в увольнении военнослужащего с военной службы по семейным обстоятельствам и обязал командование принять решение о его увольнении.

Суд пришел к выводу, что военнослужащий подтвердил наличие трех детей в возрасте до 18 лет и отсутствие задолженности по уплате алиментов, а следовательно имеет право на увольнение в соответствии с абзацем 5 пункта 3 части 12 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Ключевым в деле стал вопрос: может ли военнослужащий считаться содержащим детей, которые проживают отдельно с матерью, но в отношении которых он надлежащим образом выполняет алиментные обязательства. Суд пришел к выводу, что в данном деле совокупность представленных доказательств подтверждает наличие такого основания для увольнения.

Обстоятельства дела №120/14460/25

Истец — капитан Воздушных Сил ВСУ, старший бортовой инженер-инструктор транспортной авиационной эскадрильи. В сентябре 2025 года он подал рапорт об увольнении со службы в связи с нахождением на его содержании трех несовершеннолетних детей.

Вместе с рапортом военнослужащий предоставил свидетельства о рождении трех детей, решение суда о расторжении брака, решение суда об определении места проживания двух детей с матерью, решение исполкома о порядке его общения с детьми, справку ГИС об отсутствии задолженности по уплате алиментов, свидетельство о новом браке и рождении третьего ребенка, а также справку ОСМД.

Воинская часть согласовала рапорт и направила материалы в командование Воздушных Сил, поскольку именно оно имело полномочия принять решение об увольнении офицера.

Однако командование вернуло документы без реализации. Причиной назвали отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных Инструкцией Минобороны №170. В частности, речь шла о непредоставлении документов, которые подтверждали бы проживание детей именно с отцом либо установление факта их нахождения на его содержании.

Ответчик настаивал, что сам факт отцовства и отсутствие долга по уплате алиментов не являются достаточным подтверждением нахождения детей на содержании военнослужащего. Также командование указывало, что решение суда об определении места проживания детей с матерью свидетельствует об их отдельном проживании от истца.

Что установил суд

Суд проанализировал положения Закона «О воинской обязанности и военной службе», Семейного кодекса и Инструкции №170.

В решении указано, что родители имеют равные права и обязанности в отношении ребенка независимо от расторжения брака, а проживание детей отдельно от отца не освобождает его от обязанности их содержать. Суд также подчеркнул, что алименты являются одной из форм исполнения обязанности по содержанию ребенка.

Материалы дела подтвердили, что истец исправно выплачивает алименты, а задолженность отсутствует. Кроме того, третий ребенок проживает вместе с ним в новой семье.

Суд обратил внимание, что сам ответчик не отрицал факт наличия у истца трех несовершеннолетних детей и даже включил военнослужащего в проект приказа об увольнении, однако впоследствии вернул документы из-за несоответствия требованиям Инструкции №170.

По мнению суда, представленных истцом документов в совокупности было достаточно для подтверждения предусмотренного законом основания для увольнения с военной службы.

Выводы суда

Суд также отметил, что в случае выполнения всех определенных законом условий полномочия субъекта властных полномочий не являются дискреционными, поскольку закон предусматривает лишь один правомерный вариант решения.

В решении подчеркнуто, что если все предусмотренные законом условия выполнены, суд может не только признать противоправным отказ субъекта властных полномочий, но и обязать его принять конкретное решение.

В итоге суд признал противоправным отказ в увольнении военнослужащего, обязал командование Воздушных Сил уволить его с военной службы и взыскал в его пользу 20 тысяч грн расходов на профессиональную правовую помощь.

