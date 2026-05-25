Партнерам без брака хотят дать право на использование репродуктивного материала после смерти, но есть нюанс

Проект нового ГК позволяет заранее определить, кто сможет использовать биоматериал после смерти, однако для партнеров без брака возникают юридические сложности.

В проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагают ввести отдельный вид завещания — относительно распоряжения репродуктивным биологическим материалом после смерти человека. Предполагается, что человек еще при жизни сможет определить, кто именно будет иметь право использовать его биоматериал для рождения ребенка после смерти.

Так, проект новой редакции ГК содержит положения Книги 7 «Право наследственное», которые регулируют использование репродуктивного биологического материала умершего лица для проведения оплодотворения с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства.

Кто сможет использовать биоматериал

Проектом предлагается предоставить право на использование репродуктивного биологического материала:

— мужу или жене, пережившим наследодателя;

— лицу другого пола, которое проживало с наследодателем одной семьей без брака и не состояло в другом браке.

Для этого хотят ввести специальный механизм — отдельное завещание о распоряжении репродуктивным биологическим материалом.

Какую позицию высказали в Нотариальной палате

В Нотариальной палате отметили, что репродуктивные права как личные неимущественные права человека для своей безопасной реализации требуют создания гражданско-правовых обязательств, а нотариат обеспечивает таким обязательствам юридическую силу, трансформируя намерения сторон в законные и бесспорные правоотношения.

Представители палаты высказали позицию относительно возможности оформления личного распоряжения физического лица относительно репродуктивных клеток на случай своей смерти как отдельного вида завещания — со специальным порядком его отмены и реализации.

Там также обратили внимание, что завещание часто рассматривают исключительно как распоряжение имуществом на случай смерти. В то же время статья 1223 Гражданского кодекса Украины определяет его как личное распоряжение физического лица на случай своей смерти без ограничения относительно видов таких распоряжений.

Кроме того, завещание является сделкой, которая имеет надлежащий уровень защиты в гражданском законодательстве и судебной практике. Именно поэтому этот механизм предлагают использовать для оформления личного распоряжения репродуктивными клетками после смерти вместе со специальной процедурой его реализации.

Какие проблемы видят нотариусы

В то же время внимание обратили и на практические проблемы, которые могут возникнуть при реализации новых норм.

В частности, проект требует, чтобы нотариус проверял родственные или семейные отношения между наследодателем и лицом, которое получит право на использование биологического материала.

Для этого могут использоваться, в частности, данные Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Фактически нотариус должен будет проверять:

— факт пребывания в браке;

— наличие родственных связей;

— факт проживания одной семьей без регистрации брака.

Именно последний аспект вызвал больше всего практических вопросов, поскольку факт проживания одной семьей без брака нередко устанавливается только в судебном порядке. Из-за этого возникают вопросы относительно того, какие именно документы будут достаточными для удостоверения такого завещания и как эти обстоятельства будут проверяться на практике.

Что еще требует доработки

Кроме того, в проекте предусмотрена возможность уничтожения репродуктивного биологического материала в предусмотренных законом случаях. В то же время механизм реализации таких норм пока требует дополнительного урегулирования.

В частности, остаются открытыми вопросы:

— кто будет контролировать исполнение воли умершего;

— как будет подтверждаться право на использование биологического материала;

— каким будет порядок взаимодействия между нотариусами, медицинскими учреждениями и государственными реестрами;

— как именно будет происходить уничтожение биологического материала.

По мнению представителей палаты, положения о завещании относительно репродуктивного биологического материала требуют доработки перед принятием нового Гражданского кодекса — прежде всего из-за отсутствия четких процедур для нотариусов и сложности проверки семейных отношений.

