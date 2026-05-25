В Украине бизнесу и гражданским «охотникам на дроны» будут платить деньги наравне с военными

Отныне местные общины смогут финансировать группы ПВО, созданные бизнесом, а их участники — получать вознаграждения за сбитые воздушные цели по аналогии с военнослужащими.

В ноябре прошлого года Кабинет Министров Украины дал старт амбициозному эксперименту — привлечению гражданских предприятий к непосредственному выполнению задач по противовоздушной обороне. В течение последних месяцев, в частности в марте и мае 2026 года, в Порядок реализации эксперимента были внесены существенные изменения, которые уточнили финансовую модель проекта и роль местных общин в нем.

Напомним, что суть эксперимента заключается в том, что предприятие получает статус уполномоченного и формирует в своей структуре специальное подразделение — группу противовоздушной обороны.

Проект реализуется в течение действия военного положения, но не более двух лет. Целью является не замещение Вооруженных Сил, а усиление эффективности ПВО путем привлечения ресурсов бизнеса для защиты имущества предприятий и территории Украины в целом. Ключевым координатором выступает Минобороны.

Кто может стать участником

Получение таких полномочий не является автоматическим, поскольку предприятия должны соответствовать ряду установленных требований.

В частности, компания должна иметь необходимые лицензии на охранную деятельность, разрешения на работу со специальными средствами или быть включенной в реестр исполнителей государственных оборонных контрактов.

Отдельно предусмотрены ограничения относительно связей с государством-агрессором. Участие в системе не смогут принимать предприятия, среди владельцев, бенефициаров или руководителей которых есть лица, связанные с РФ.

Также устанавливаются кадровые требования к членам групп. Они должны быть старше 21 года, иметь полную гражданскую дееспособность, не иметь судимости за умышленные преступления и пройти психиатрический и наркологический осмотры.

Процедура получения полномочий предусматривает два этапа. На первом этапе предприятие подает в Минобороны заявление с информацией о способности обеспечить хранение оружия и готовности осуществлять его закупку. Решение о предоставлении полномочий принимается в течение 10 дней.

После этого предприятие должно заключить совместное решение с соответствующим воздушным командованием ВСУ по территориальному принципу.

Роль общин и финансирование

Правительственное постановление № 643, принятое 20 мая, уточнило состав субъектов, привлеченных к проекту.

Теперь Вооруженные Силы представлены не только в общем, но и конкретными органами: Командованием Воздушных Сил, Командованием Сил территориальной обороны (ТрО) и другими структурами, определенными Главнокомандующим ВСУ.

Органы местного самоуправления официально стали участниками проекта (по согласию). Это позволяет сельским, поселковым, городским и областным советам непосредственно приобщаться к организации и поддержке групп ПВО.

Также уточнено, что группы ПВО создаются именно в структуре территориальных общин.

Важным изменением стало дополнение Порядка пунктом 26, который легализует финансирование деятельности групп ПВО из местных бюджетов. ОМС могут направлять средства на:

Выплату вознаграждений членам групп ПВО.

членам групп ПВО. Закупку техники и оборудования: транспортных средств, горюче-смазочных материалов, их техническое обслуживание и ремонт.

транспортных средств, горюче-смазочных материалов, их техническое обслуживание и ремонт. Специальное оснащение: закупку беспилотных систем, средств связи, навигации, наблюдения, а также кодифицированных и некодифицированных товаров.

закупку беспилотных систем, средств связи, навигации, наблюдения, а также кодифицированных и некодифицированных товаров. Операционные расходы: покрытие других обоснованных расходов, связанных с боевой работой групп.

«Охотничьи бонусы»

Постановление внедряет механизм «охотничьих бонусов», аналогичный тому, который действует для военных. Согласно Порядку, вознаграждение членам группы противовоздушной обороны за один уничтоженный воздушный объект государства-агрессора выплачивается в размерах, установленных для военнослужащих Вооруженных Сил Украины за уничтоженную технику.

Так, за уничтожение летательного аппарата, в том числе БПЛА (Шахед, Орлан, Lancet и т.д.) предусмотрено вознаграждение в размере 36 540. Крылатые и баллистические также подпадают под определение «другой летательный аппарат». Сумма распределяется между всем расчетом или экипажем, который непосредственно принимал участие в сбитии.

Выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части Сил ТрО по ходатайству командира добровольческого формирования территориальной общины.

Финансирование происходит за счет местных бюджетов или других законных источников.

Усиление дисциплины и операционного управления

Изменения коснулись и правового статуса деятельности групп. Члены групп ПВО теперь обязаны выполнять приказы, соблюдать правила использования оружия, а также нести караульную и гарнизонную службу по аналогии с Вооруженными Силами.

Определение терминов в Порядке теперь приведено в соответствие с Воздушным кодексом Украины и Законом «Об основах национального сопротивления».

Руководитель группы несет персональную уголовную ответственность за сохранность оружия, боеприпасов и недопущение их незаконного оборота.

Группы обязаны действовать исключительно в соответствии с сигналами оповещения о разрешении или запрете поражения целей. Самовольные действия несут риск поражения несоответствующих объектов.

Средства ПВО должны быть возвращены государству независимо от их технического состояния после завершения срока передачи, что возлагает на предприятие обязанность обеспечивать их охрану и техническое обслуживание.

Эти изменения превращают группы ПВО в более профессиональные и финансово мотивированные подразделения, интегрированные в общую систему обороны через ресурсы местных общин.

Предприятия критической инфраструктуры получают возможность легально защищать собственные объекты, не ожидая свободных ресурсов ВСУ. А возможность финансирования через местные бюджеты и премии за сбитые цели делает проект экономически пригодным даже для среднего бизнеса.

