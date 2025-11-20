  1. В Україні

Уряд погодив експериментальний проект із посилення ППО за участі підприємств

08:48, 20 листопада 2025
Кабмін схвалив експериментальний проект Міноборони щодо посилення ППО із залученням підприємств.
Уряд погодив експериментальний проект із посилення ППО за участі підприємств
Фото: Анатолій Штефан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони щодо реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не більш як два роки, експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення підприємств незалежно від форми власності до утворення груп протиповітряної оборони. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Також затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту. 

Як зазначив Мельничук, метою проєкту є забезпечення можливості залучення суб’єктів господарювання всіх форм власності до спільних із Збройними Силами України, іншими складовими сил безпеки та сил оборони заходів, спрямованих на підвищення ефективності протиповітряної оборони території України.

Раніше ми писали, що до проекту насамперед запрошують операторів критичної інфраструктури — підприємства енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інших стратегічних сфер, а також компанії, які мають необхідні ресурси й відповідають вимогам безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]