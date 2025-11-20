Уряд погодив експериментальний проект із посилення ППО за участі підприємств

Кабмін схвалив експериментальний проект Міноборони щодо посилення ППО із залученням підприємств.

Фото: Анатолій Штефан

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони щодо реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не більш як два роки, експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення підприємств незалежно від форми власності до утворення груп протиповітряної оборони. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Також затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту.

Як зазначив Мельничук, метою проєкту є забезпечення можливості залучення суб’єктів господарювання всіх форм власності до спільних із Збройними Силами України, іншими складовими сил безпеки та сил оборони заходів, спрямованих на підвищення ефективності протиповітряної оборони території України.

Раніше ми писали, що до проекту насамперед запрошують операторів критичної інфраструктури — підприємства енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інших стратегічних сфер, а також компанії, які мають необхідні ресурси й відповідають вимогам безпеки.

