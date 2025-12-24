Ворожа атака на Одещину призвела до забруднення пляжів та моря: екологи відбирають зразки, фото

Екологічна інспекція здійснює відбір зразків для проведення лабораторних досліджень.

Прокурори Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів, пов’язаних із забрудненням довкілля внаслідок ворожої атаки на Одещину. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 20 грудня під час масованої атаки Одеського району ударними дронами було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого виникла пожежа. У 13 ємкостях зберігалася соняшникова олія.

24 грудня на узбережжі пляжів Одеської області та в акваторії моря виявили плями, схожі на рослинну олію. На місці працюють фахівці, які проводять обстеження території. Екологічна інспекція здійснює відбір зразків для проведення лабораторних досліджень.

Після встановлення всіх обставин буде проведено розрахунок шкоди, завданої довкіллю. За результатами цих розрахунків заплановано призначення інженерно-екологічних експертиз.

Раніше про те, що дивні плями помітили на двох міських пляжах повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

