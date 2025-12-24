  1. Фото
  2. / В Україні

Ворожа атака на Одещину призвела до забруднення пляжів та моря: екологи відбирають зразки, фото

12:18, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Екологічна інспекція здійснює відбір зразків для проведення лабораторних досліджень.
Ворожа атака на Одещину призвела до забруднення пляжів та моря: екологи відбирають зразки, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів, пов’язаних із забрудненням довкілля внаслідок ворожої атаки на Одещину. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 20 грудня під час масованої атаки Одеського району ударними дронами було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого виникла пожежа. У 13 ємкостях зберігалася соняшникова олія.

24 грудня на узбережжі пляжів Одеської області та в акваторії моря виявили плями, схожі на рослинну олію. На місці працюють фахівці, які проводять обстеження території. Екологічна інспекція здійснює відбір зразків для проведення лабораторних досліджень.

Після встановлення всіх обставин буде проведено розрахунок шкоди, завданої довкіллю. За результатами цих розрахунків заплановано призначення інженерно-екологічних експертиз.

Раніше про те, що дивні плями помітили на двох міських пляжах повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Одеса війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]