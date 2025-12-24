  1. Фото
  2. / В Украине

Вражеская атака на Одесскую область привела к загрязнению пляжей и моря: экологи отбирают образцы, фото

12:18, 24 декабря 2025
Прокуроры Одесской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения военных преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды в результате вражеской атаки на Одесскую область. Производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что 20 декабря во время массированной атаки Одесского района ударными дронами были повреждены резервуары одного из предприятий, после чего возник пожар. В 13 емкостях хранилось подсолнечное масло.

24 декабря на побережье пляжей Одесской области и в акватории моря обнаружили пятна, похожие на растительное масло. На месте работают специалисты, которые проводят обследование территории. Экологическая инспекция осуществляет отбор образцов для проведения лабораторных исследований.

После установления всех обстоятельств будет проведен расчет ущерба, нанесенного окружающей среде. По результатам этих расчетов запланировано назначение инженерно-экологических экспертиз.

Ранее о том, что странные пятна заметили на двух городских пляжах, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лисак.

