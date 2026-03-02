Польша и Швеция рассматривают сотрудничество с Францией в области ядерной защиты

Премьер-министры Польши и Швеции подтвердили, что их страны ведут переговоры с Францией по поводу возможного расширения сотрудничества в сфере ядерного сдерживания и усиления безопасности в Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовность развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон позже сказал, что Франция намерена начать углубленный диалог с несколькими странами НАТО с целью усиления безопасности Европы посредством национального ядерного потенциала Франции, сообщает издание SVT.

"Швеция готова участвовать в важных переговорах вместе с другими", - отметил он в своей речи.

Он добавил, что к публичным объявлениям в Швеции вопрос обсудили на уровне комитета по иностранным делам и Совету нацбезопасности, также Кристерссон посоветовался об этом с главнокомандующим Вооруженными силами.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по программе расширенного ядерного сдерживания.

«Польша ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по программе передового ядерного сдерживания. Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не решились на нас напасть», – написал Туск в соцсети Х.

