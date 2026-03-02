КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Кассационный уголовный суд в деле № 206/4419/17 обратил внимание, что в судебной практике Верховного Суда и практике ЕСПЧ четко разграничиваются защита от провокации и отрицание факта совершения преступления в целом.

Так, в своем решении от 8 июля 2021 года в деле «Берлизев против Украины» (параграф 45) ЕСПЧ отметил, что ситуация, при которой заявитель утверждал о подстрекательстве его к получению взятки, не подпадает под категорию «дел о провокации преступления» (см. для сравнения решение в деле «Раманаускас против Литвы»). При этом хотя заявитель сформулировал свою жалобу, использовав термин «подстрекательство», однако, как видно, по существу он жаловался, что его «подставили». На самом деле заявитель никогда фактически не признавал вымогательство или получение взятки. Напротив, как на национальном уровне, так и в Судебном, он последовательно утверждал, что ему подбросили деньги в его кабинет, чтобы признали его виновным в совершении преступления.

Кроме того, в параграфе 46 приведенного выше решения ЕСПЧ указал, что с точки зрения фактов не является последовательным отрицание заявителем совершения преступления и одновременное выдвижение им жалобы о том, что его спровоцировали на его совершение. Защита от провокации обязательно предполагает, что обвиняемый признает совершение инкриминируемых ему действий, но утверждает, что они были следствием незаконного подстрекательства со стороны сотрудников милиции. Однако, как видно из доводов заявителя, он полностью отрицал свою причастность к преступлению, что, по мнению суда, помешало ему выдвинуть обоснованную жалобу на «тайного агента» (agent provocateur). Таким образом, это дело существенно отличается от рассмотренных судом ранее дел, касающихся утверждаемой провокации со стороны органов государственной власти, которые подстрекали их к совершению правонарушений, которые при иных обстоятельствах не были бы совершены (см. определение по приемлемости в деле «Любченко против Украины»).

Таким образом, в своем решении ЕСПЧ констатировал, что защита от провокации обязательно предполагает, что обвиняемый признает совершение инкриминируемых ему действий, но утверждает, что они были следствием незаконного подстрекательства со стороны сотрудников милиции.

К аналогичным выводам Верховный Суд пришел в постановлениях от 7 декабря 2022 года в деле № 385/619/16 (производство № 51-2496 км 21) и от 8 декабря 2022 года в деле № 466/9812/16-к (производство № 51-3021 км 22).

Одновременно КУС ВС напомнил, что согласно ч. 1 ст. 257 УК, если в результате проведения негласного следственного (розыскного) действия выявлены признаки уголовного правонарушения, которое не расследуется в данном уголовном производстве, то полученная информация может быть использована в другом уголовном производстве только на основании постановления следственного судьи, вынесенного по ходатайству прокурора. Следственный судья рассматривает ходатайство в соответствии с требованиями статей 247 и 248 данного Кодекса и отказывает в его удовлетворении, если прокурор, кроме прочего, не докажет законность получения информации и наличие достаточных оснований полагать, что она свидетельствует о выявлении признаков уголовного правонарушения.

Из этого следует, что следственный судья в рамках своих полномочий, к которым относится осуществление судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве на стадии досудебного расследования, проверяет законность получения в результате проведения НСРД информации и при наличии достаточных оснований дает разрешение на ее использование в другом производстве.

Присоединение стороной обвинения к материалам досудебного расследования при выполнении требований ст. 290 УПК постановления следственного судьи, которым предоставлено разрешение на использование результатов НСРД из другого уголовного производства, в ходе которого были выявлены признаки уголовного правонарушения, расследуемого в этом уголовном производстве, свидетельствует о выполнении органом досудебного расследования в полном объеме положений ч. 12 ст. 290 УПК и является достаточным правовым основанием для использования результатов НСРД даже при отсутствии в материалах уголовного производства постановления следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение указанного НСРД.

Указанное согласуется с позицией коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда, изложенной в постановлении от 8 ноября 2023 года (дело № 465/2671/17, производство № 51-3839).

Автор: Тарас Лученко

