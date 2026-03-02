Суд в Одессе отменил отказ ТЦК в отсрочке мужчине, который содержит троих детей, хотя биологически является отцом только одного ребенка

Суд подчеркнул: право на отсрочку определяет факт содержания трех детей, а не биологическое отцовство в отношении каждого из них.

Одесский окружной административный суд по делу № 420/11160/25 признал противоправным отказ территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации мужчине, который содержит троих несовершеннолетних детей.

Суд пришел к выводу: пункт 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» связывает право на отсрочку именно с фактом содержания трех и более детей в возрасте до 18 лет, а не исключительно с биологическим отцовством в отношении каждого из них.

Комиссию при ТЦК и СП обязано повторно рассмотреть заявление с учетом правовой оценки суда.

Обстоятельства дела

Истец — военнообязанный, который состоит на воинском учете. В августе 2022 года он заключил брак. В семье воспитываются трое детей в возрасте до 18 лет: двое детей жены от предыдущих отношений и один общий ребенок.

Факт совместного проживания подтверждался справкой о составе семьи. Семья имеет статус многодетной.

В ноябре 2024 года истцу уже была предоставлена отсрочка на основании пункта 3 части первой статьи 23 Закона № 3543-ХІІ — как лицу, на содержании которого находятся трое детей в возрасте до 18 лет.

После продления срока военного положения он повторно обратился с заявлением об оформлении отсрочки, приложив:

свидетельство о браке;

свидетельства о рождении детей;

удостоверение родителей многодетной семьи;

справку о составе семьи;

документы о задолженности по уплате алиментов биологического отца двоих детей.

Комиссия при ТЦК и СП решением, оформленным протоколом от 13.02.2025 № 5/2/353/1, отказала в предоставлении отсрочки.

Мотив отказа: из трех свидетельств о рождении лишь одно подтверждает отцовство истца; в отношении двух других детей он не является биологическим отцом.

Истец настаивал: закон говорит о «нахождении на содержании трех и более детей», а не о наличии биологического отцовства в отношении каждого ребенка. Фактически он обеспечивает всех троих детей, проживает с ними одной семьей и исполняет обязанности по их содержанию.

Ответчик указывал: Порядок № 560 предусматривает подачу свидетельств о рождении трех и более детей с указанием отцовства военнообязанного. Отсутствие такого подтверждения является основанием для отказа. Кроме того, комиссия оценивает достаточность представленных документов.

Правовая оценка суда

Одесский окружной административный суд исходил из следующего.

1. Конституционный принцип законности

Органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании и в пределах закона (ч.2 ст.19 Конституции Украины).

2. Норма Закона № 3543-ХІІ

Пункт 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» устанавливает: не подлежат призыву женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (при отсутствии задолженности по уплате алиментов более трех месяцев).

Суд подчеркнул: закон не ставит право на отсрочку в зависимость от биологического отцовства в отношении каждого ребенка. Определяющим является именно факт содержания.

3. Понятие семьи и содержания

Суд сослался на статью 3 Семейного кодекса Украины, решение Конституционного Суда Украины от 03.06.1999 № 5-рп/99 относительно толкования понятия «член семьи».

Членами семьи могут быть лица, которые совместно проживают, ведут общее хозяйство и имеют общий бюджет, даже если между ними нет кровного родства.

Следовательно, в спорных правоотношениях ключевым является установление факта нахождения детей на содержании истца как отчима, а не установление отцовства.

4. Неполное выяснение обстоятельств комиссией

Суд установил, что:

комиссия не исследовала фактическое содержание детей;

не использовала право направить запросы в органы власти либо воспользоваться реестрами;

сузила содержание закона до требования подтверждения биологического отцовства.

Такое толкование суд признал ошибочным и таким, что сужает содержание прав, гарантированных законом.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что отказ комиссии не основан на нормах Закона № 3543-ХІІ, ответчик неправомерно связал право на отсрочку исключительно с биологическим отцовством, решение принято без надлежащего исследования обстоятельств.

В связи с этим суд признал противоправным и отменил решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки; обязал ТЦК и СП повторно рассмотреть заявление с учетом правовой оценки суда и взыскал с ответчика судебный сбор в сумме 1211,20 грн.

