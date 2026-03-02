  1. В Украине

Киевская станция метро «Мостицкая» может стать «Рогозов яр»

13:56, 2 марта 2026
Киевляне выбрали новое название будущей станции зеленой ветки метро.
В приложении «Киев Цифровой» завершился опрос о переименовании будущей станции столичного метро с проектным названием «Мостицкая», которая строится в Подольском районе и будет следующей после станции «Сырец» на зеленой ветке метро. В опросе приняли участие 53396 человек.

Жителям столицы предлагали три варианта нового названия: «Рогостинская», «Рогозов яр» и «Замковище».

По итогам голосования, больше всего сторонников набрал вариант «Рогозов яр» — 41% голосов. «Замковище» получило 40%, а «Рогостинская» — 19%. Новое название выбрано с минимальным отрывом от второго варианта.

Киев метро

