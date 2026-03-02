  1. В Украине

Минкульт расширил перечень критически важных: добавлена 21 компания в сфере культуры и медиа

13:02, 2 марта 2026
В список вошли медиа, кинокомпании и полиграфические предприятия.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций предоставило еще 21 предприятию, учреждению и организации статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Соответствующие решения закреплены приказами ведомства за февраль 2026 года.

Статус получили, в частности, ООО «Радио “Новая волна”» (Радио NV), ЧАО «Одесская киностудия», ГП «Киностудия им. А. Довженко», ООО «Фильм Ю Эй Дистрибушн» (FILM.UA Group), ООО «Современное Украинское Кино», ассоциация «СРКУ – смотри украинское!», ООО «Синема Тим», ЧП «ТРК “СМАЙЛ”» (телеканал ИНТБ), ЧП «ТРО “Тернополь-Медиа”» (телеканал «Тернополь 1»), ООО «РАИ», ООО «Телекомпания “РАИ”», ООО ТРК «Станция», ООО «ТРК “Тернопольская волна”», ЧП «Городоцкий ТРПЦ», ООО «Фактор-друк», ООО «Слободской край», ООО «Фильмотехник», ООО «Издательский дом “Мимино”» и ООО «ТРК “Всем радио”».

В документах указано, что эти субъекты соответствуют критериям предприятий, учреждений и организаций, которые имеют стратегическое значение для экономики и жизнеобеспечения населения в особый период.

Отдельными решениями министерство подтвердило ранее предоставленный статус для ряда учреждений и медиакомпаний. Речь идет, в частности, о ДО «Национальный дом органной и камерной музыки Украины», Национальном союзе журналистов Украины, Украинском культурном фонде (УКФ), ООО «Эн Джи Груп», ООО «Телеодин» (телеканалы М1 и М2), ООО «Телеканал “Прямой”», ООО «Мы-Украина», ООО «ТРК “ГОК”», ООО «ТРК “НБМ”» («5 канал»), ООО «Старваген», КП «ДМСТ», газете «Урядовый курьер», КП КГС «МИС», ООО «Патриот рентал сервис», ООО «Вианет Истерн Юроп», ООО «Инфинитас», ОО «КИ Медиа», ООО «ТРК “Полезное ТВ”», КП «ТРК “Рудана” КГС», ООО «Триада-ПАК», ЧП «Юнисофт», ООО «Голдберри», ЧП «ТРК “Пи Ти Ви”», КП «МТМ», ООО «Радио Микс», ООО «Клевер ЮА» и ООО «Море.ФМ».

Кроме того, статус критически важных получили или подтвердили более 80 учреждений культуры и образования — среди них театры, филармонии, цирки, музеи, заповедники, а также учреждения образования и науки в сфере культуры.

