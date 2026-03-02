Мінкульт розширив перелік критично важливих: додано 21 компанію у сфері культури та медіа

До списку увійшли медіа, кінокомпанії та друкарські підприємства.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій надало ще 21 підприємству, установі та організації статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Відповідні рішення закріплені наказами відомства за лютий 2026 року.

Статус отримали, зокрема, ТОВ «Радіо «Нова хвиля» (Радіо NV), ПрАТ «Одеська кіностудія», ДП «Кіностудія ім. О. Довженка», ТОВ «Фільм Ю Ей Дистрибушн» (FILM.UA Group), ТОВ «Сучасне Українське Кіно», асоціація «СРКУ – дивись українське!», ТОВ «Сінема Тім», ПП «ТРК «СМАЙЛ» (телеканал ІНТБ), ПП «ТРО «Тернопіль-Медіа» (телеканал «Тернопіль 1»), ТзОВ «РАІ», ТОВ «Телекомпанія «РАІ», ТОВ ТРК «Станція», ТОВ «ТРК «Тернопільська хвиля», ПП «Городоцький ТРПЦ», ТОВ «Фактор-друк», ТОВ «Слобідський край», ТОВ «Фільмотехнік», ТОВ «Видавничий дім «Міміно» та ТОВ «ТРК «Всім радіо».

У документах зазначено, що ці суб’єкти відповідають критеріям підприємств, установ і організацій, які мають стратегічне значення для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період.

Окремими рішеннями міністерство підтвердило раніше наданий статус для низки установ і медіакомпаній.

Йдеться, зокрема, про ДО «Національний будинок органної та камерної музики України», Національну спілку журналістів України, Український культурний фонд (УКФ), ТОВ «Ен Джі Груп», ТОВ «Телеодин» (телеканали М1 і М2), ТОВ «Телеканал «Прямий», ТОВ «Ми-Україна», ТОВ «ТРК «ГОК», ТОВ «ТРК «НБМ» («5 канал»), ТОВ «Старваген», КП «ДМСТ», газету «Урядовий кур’єр», КП КМР «МІС», ТОВ «Патріот рентал сервіс», ТОВ «Віанет Істерн Юроп», ТОВ «Інфінітас», ГО «КІ Медіа», ТОВ «ТРК «Корисне ТБ», КП «ТРК «Рудана» КМР», ТОВ «Тріада-ПАК», ПП «Юнісофт», ТОВ «Голдберрі», ПП «ТРК «Пі Ті Ві», КП «МТМ», ТОВ «Радіо Мікс», ТОВ «Клевер ЮА» та ТОВ «Море.ФМ».

Крім того, статус критично важливих отримали або підтвердили понад 80 закладів культури та освіти — серед них театри, філармонії, цирки, музеї, заповідники, а також установи освіти й науки у сфері культури.

