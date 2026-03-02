  1. В Україні

Українські вступники зможуть скласти НМТ у 31 країні світу, — МОН

12:26, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У МОН заявили, що наразі підтверджено 52 міста у 31 країні.
Українські вступники зможуть скласти НМТ у 31 країні світу, — МОН
Фото: weukraine.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України нагадало, що українські вступники, які перебувають за межами України, також зможуть скласти НМТ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Нині підтверджено 52 міста у 31 країні. Серед них — Німеччина, Польща, Чехія, Велика Британія та Іспанія. Саме з цих країн у попередні роки було найбільше учасників», - заявили у відомстві.

Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. Його проводитимуть педагоги, підготовлені Український центр оцінювання якості освіти. Умови складання залишаються однаковими для всіх — незалежно від країни перебування.

Щороку приблизно 20 тисяч українців складають НМТ за межами країни. Серед них — охочі вступати до українських закладів вищої освіти.

У МОН додали, що перелік країн і міст доповнюватимуть.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОН України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

У Раді планують закріпити право на виплати дітям, які народилися після загибелі батька-військового

Пропонується закріпити право на виплату допомоги дітям, народженим після загибелі військового.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]