Українські вступники зможуть скласти НМТ у 31 країні світу, — МОН

У МОН заявили, що наразі підтверджено 52 міста у 31 країні.

Міністерство освіти і науки України нагадало, що українські вступники, які перебувають за межами України, також зможуть скласти НМТ.

«Нині підтверджено 52 міста у 31 країні. Серед них — Німеччина, Польща, Чехія, Велика Британія та Іспанія. Саме з цих країн у попередні роки було найбільше учасників», - заявили у відомстві.

Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. Його проводитимуть педагоги, підготовлені Український центр оцінювання якості освіти. Умови складання залишаються однаковими для всіх — незалежно від країни перебування.

Щороку приблизно 20 тисяч українців складають НМТ за межами країни. Серед них — охочі вступати до українських закладів вищої освіти.

У МОН додали, що перелік країн і міст доповнюватимуть.

