В Україні розпочали поточні ремонти доріг: відновлять понад 3,5 млн квадратних метрів покриття — Свириденко

Юлія Свириденко повідомила про старт поточних ремонтів доріг по всій Україні — залучено більш як 140 бригад, обсяги робіт і фінансування уряд планує нарощувати.

В Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. Про це заявила перша прем’єр — міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, наразі виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн квадратних метрів. Йдеться не про капітальне будівництво, а саме про оперативні ремонти на пріоритетних ділянках, де це вже дозволяють погодні умови.

У першу чергу роботи проводяться на міжнародних та національних маршрутах, які забезпечують військову логістику, евакуацію населення, доставку гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та функціонування критичної інфраструктури, зокрема у прифронтових громадах.

Наразі до виконання робіт залучено понад 140 бригад — це майже тисяча працівників.

Свириденко наголосила, що уряд і надалі збільшуватиме обсяги ремонтів доріг та фінансування цих робіт.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Комітет з питань транспорту та інфраструктури заявив про критичний дефіцит, адже на дороги потрібно 51,3 млрд грн, тоді як у бюджеті передбачено лише 4,6 млрд.

