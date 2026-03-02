  1. В Україні

Апостиль із QR-кодом — Мін’юст розповів, як працює оновлений електронний реєстр

14:50, 2 березня 2026
Відтепер кожен апостиль має унікальний QR-код для швидкої верифікації.
В Україні запрацював оновлений Електронний реєстр апостилів. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Реєстр відтепер функціонує як централізована платформа зберігання, перевірки та верифікації апостилів. Рішення передбачає інтегровану базу даних, уніфікований облік та можливість швидкої ідентифікації документів, що відповідає стандартам цифрового документообігу.

З 2 березня 2026 року прийом заяв на проставлення апостиля здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Мін’юсту та державні нотаріальні контори. Тривають технічні заходи для підключення приватних нотаріусів до системи.

Відтепер апостиль видозмінюється і буде містити QR-коди підпису і печатки установи, яка його проставила. Також кожен апостиль матиме свій унікальний QR-код, який дає змогу швидко підтвердити його справжність.

На відповідному сайті доступна перевірка апостилів, виданих після 1 березня 2026 року, а також зберігається архів апостилів, виданих до цієї дати. Під час перевірки відображається не лише сам апостиль, а й сканована копія документа, на який його проставлено.

Кожен апостиль, крім паперового варіанту, матиме електронний варіант (файл з накладеним КЕП у міжнародному форматі ASiC-E), який можна завантажити в PDF-форматі та надати на вимогу установ за кордоном.

Також серед оновлень реєстру ー формування бази зразків підписів і печаток, на які проставляється апостиль. Система дозволяє оперативно та зручно знайти необхідний зразок для звірки, що мінімізує ризик помилки та проставлення апостиля на підроблений документ.

Інструкцію користувача розміщено на сайті ДП «НАІС» у рубриці Реєстри - підрубрика Єдині та Державні реєстри - категорія Електронний реєстр апостилів - підкатегорія Методичні рекомендації. 

Найближчим часом Мін’юст планує долучити до цієї системи інші міністерства та відомства, уповноважені здійснювати апостилювання документів. Оновлений реєстр уже має необхідну технічну архітектуру для масштабування та міжвідомчої взаємодії.

Також триває робота над інтеграцією послуги з порталом Дія, що дозволить подавати заяву на проставлення апостиля онлайн, суттєво спростивши процедуру для громадян в Україні та за кордоном.

мінюст Міністерство юстиції України апостиль

