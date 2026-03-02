ВАКС стягнув в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

У 2024 році дружина військовослужбовця за його дорученням придбала житловий будинок та земельну ділянку у Львівській області.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього начальника складу пального та мастильних матеріалів центру забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України та його близьких осіб. Про це повідомило ДБР.

Було встановлено, що у 2024 році дружина військовослужбовця за його дорученням придбала житловий будинок та земельну ділянку у Львівській області площею 180,8 м² вартістю 2,9 млн грн.

«Разом із тим подружжя не мало достатніх законних доходів та заощаджень для придбання цього майна», - повідомили у ДБР.

У 2025 році зазначений будинок продали за 2,7 млн грн.

Матеріали щодо ознак необґрунтованості активів ДБР у липні 2025 року скерувало до САП. Після їх опрацювання прокурор САП у грудні подав до ВАКС позов на суму понад 2,9 млн грн.

