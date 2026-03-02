Зарплата, аліменти, спадщина: як правильно вказати джерело доходу в щорічній декларації

Пояснення щодо заповнення розділу 11 та типові помилки, яких варто уникати декларантам.

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області нагадало про правила заповнення розділу 11 щорічної декларації. Йдеться про один із ключових блоків — зазначення доходів та їх джерел. Помилки в цій частині можуть стати підставою для додаткових перевірок, тому важливо правильно визначати, хто саме є джерелом доходу.

Що вважається джерелом доходу

За загальним правилом, джерелом доходу є фізична або юридична особа, від якої суб’єкт декларування або член його сім’ї фактично отримав дохід.

Основні випадки

Заробітна плата — джерелом доходу є роботодавець (юридична особа або фізична особа — підприємець), який нарахував або виплатив зарплату.

Проценти за депозитом — банк або інша фінансова установа, що нарахувала відсотки.

Спадщина — особа, від якої отримано спадщину (померла особа).

Аліменти — особа, яка зобов’язана їх сплачувати. Це правило діє незалежно від того, чи перераховує вона кошти особисто, чи виплата здійснюється через утримання роботодавцем за місцем її роботи.

Особливості для окремих видів доходів

Окремі категорії доходів мають специфіку у визначенні джерела.

Дохід від підприємницької діяльності (ФОП) — у разі декларування доходу від власної діяльності як фізичної особи — підприємця джерелом доходу рекомендується зазначати самого суб’єкта декларування або члена його сім’ї, який має статус ФОП.

Грошове забезпечення військовослужбовців — під час декларування цього виду доходу, зокрема при зазначенні джерела, слід обрати позначку «Інша фізична або юридична особа».

У Пенсійному фонді наголошують: уважність під час заповнення декларації допоможе уникнути технічних помилок і зайвих процедур.

