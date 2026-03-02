Заработная плата, алименты, наследство: как правильно указать источник дохода в ежегодной декларации

Разъяснения по заполнению раздела 11 и типичные ошибки, которых стоит избегать декларантам.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области напомнило о правилах заполнения раздела 11 ежегодной декларации. Речь идет об одном из ключевых блоков — указании доходов и их источников. Ошибки в этой части могут стать основанием для дополнительных проверок, поэтому важно правильно определять, кто именно является источником дохода.

Что считается источником дохода

По общему правилу, источником дохода является физическое или юридическое лицо, от которого субъект декларирования или член его семьи фактически получил доход.

Основные случаи

Заработная плата — источником дохода является работодатель (юридическое лицо или физическое лицо — предприниматель), который начислил или выплатил зарплату.

Проценты по депозиту — банк или иное финансовое учреждение, которое начислило проценты.

Наследство — лицо, от которого получено наследство (умершее лицо).

Алименты — лицо, которое обязано их уплачивать. Это правило действует независимо от того, перечисляет ли оно средства лично или выплата осуществляется путем удержания работодателем по месту его работы.

Особенности для отдельных видов доходов

Отдельные категории доходов имеют специфику при определении источника.

Доход от предпринимательской деятельности (ФОП) — в случае декларирования дохода от собственной деятельности в качестве физического лица — предпринимателя источником дохода рекомендуется указывать самого субъекта декларирования или члена его семьи, который имеет статус ФОП.

Денежное обеспечение военнослужащих — при декларировании этого вида дохода, в частности при указании источника, следует выбрать отметку «Иное физическое или юридическое лицо».

В Пенсионном фонде подчеркивают: внимательность при заполнении декларации поможет избежать технических ошибок и лишних процедур.

