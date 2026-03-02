Объявлен конкурс по отбору кандидата от Украины на должность судьи Международного уголовного суда

Прием документов продлится с 3 марта по 16 марта 2026 года.

В Украине объявили конкурс на кандидатуру судьи от нашей страны в Международный уголовный суд. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра.

Отмечается, что 1 января 2025 Украина стала полноправной участницей Римского устава, согласно которому каждое государство-участник может выдвинуть одного кандидата в состав Международного уголовного суда.

Указом Президента Украины от 26 февраля № 206/2026 определена национальная процедура выдвижения кандидата на избрание в состав Международного уголовного суда. Этим Указом также сформирована конкурсная комиссия, в состав которой вошли известные специалисты уголовного права и процесса, международного права.

2 марта состоялось первое заседание конкурсной комиссии, созданной Указом Президента Украины.

Председателем конкурсной комиссии избран член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Буроменский.

Конкурсная комиссия безотлагательно объявила о начале конкурсного отбора кандидатов для выдвижения от Украины на избрание судьей Международного уголовного суда. Соответствующее объявление размещено на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.

Прием документов продлится с 3 марта по 16 марта 2026 (включительно).

