  1. В Украине

Объявлен конкурс по отбору кандидата от Украины на должность судьи Международного уголовного суда

16:02, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прием документов продлится с 3 марта по 16 марта 2026 года.
Объявлен конкурс по отбору кандидата от Украины на должность судьи Международного уголовного суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине объявили конкурс на кандидатуру судьи от нашей страны в Международный уголовный суд. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что 1 января 2025 Украина стала полноправной участницей Римского устава, согласно которому каждое государство-участник может выдвинуть одного кандидата в состав Международного уголовного суда.

Указом Президента Украины от 26 февраля № 206/2026 определена национальная процедура выдвижения кандидата на избрание в состав Международного уголовного суда. Этим Указом также сформирована конкурсная комиссия, в состав которой вошли известные специалисты уголовного права и процесса, международного права.

2 марта состоялось первое заседание конкурсной комиссии, созданной Указом Президента Украины.

Председателем конкурсной комиссии избран член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Буроменский.

Конкурсная комиссия безотлагательно объявила о начале конкурсного отбора кандидатов для выдвижения от Украины на избрание судьей Международного уголовного суда. Соответствующее объявление размещено на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.

Прием документов продлится с 3 марта по 16 марта 2026 (включительно).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Украина Международный уголовный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]