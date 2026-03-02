  1. В Україні

Оголошено конкурс із добору кандидата від України на посаду судді Міжнародного кримінального суду

16:02, 2 березня 2026
Прийом документів триватиме з 3 березня по 16 березня 2026 року.
В Україні оголосили конкурс на кандидатуру судді від нашої країни до Міжнародного кримінального суду. 

Зазначається, що 1 січня 2025 року Україна стала повноправною учасницею Римського статуту, відповідно до якого кожна держава-учасниця може висунути одного кандидата до складу Міжнародного кримінального суду.

Указом Президента України від 26 лютого № 206/2026 визначено національну процедуру висунення кандидата на обрання до складу Міжнародного кримінального суду. Цим Указом також сформовано конкурсну комісію, до складу якої ввійшли знані фахівці кримінального права та процесу, міжнародного права.

2 березня відбулося перше засідання конкурсної комісії, утвореної Указом Президента України.

Головою конкурсної комісії обрано члена-кореспондента Національної академії правових наук України, професора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського.

Конкурсна комісія невідкладно оголосила про початок конкурсного відбору кандидатів для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду. Відповідне оголошення розміщено на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Прийом документів триватиме з 3 березня по 16 березня 2026 року (включно).

суд суддя Україна Міжнародний кримінальний суд

