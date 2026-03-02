  1. В Україні

АРМА розпочало незалежний зовнішній аудит — перевірять розшук і управління активами

14:40, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комісія з міжнародних експертів оцінить виконання повноважень Агентства та ключові напрями його роботи.
АРМА розпочало незалежний зовнішній аудит — перевірять розшук і управління активами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В АРМА розпочався незалежний зовнішній аудит ефективності діяльності Агентства. Команда установи провела установчу зустріч із членами Комісії з незалежного зовнішнього аудиту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сторони узгодили формат співпраці, графік роботи та основні етапи оцінювання.

Комісія перевірить, як АРМА реалізує повноваження, визначені законодавством, а також проаналізує ключові напрями діяльності Агентства — від розшуку активів до управління арештованим майном.

Як відомо, у січні Кабмін розпорядженням № 71-р затвердив склад Комісії. До неї увійшли міжнародні експерти з Нідерландів, Румунії, Великої Британії та Польщі з досвідом у сфері кримінального права, боротьби з корупцією та повернення активів.

Проведення аудиту передбачене Законом № 4503-IX і є складовою виконання зобов’язань України у межах переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу за розділом 24 «Юстиція, свобода і безпека».

За результатами аудиту АРМА отримає незалежну оцінку своєї діяльності та практичні рекомендації для вдосконалення процесів управління арештованими активами, посилення прозорості та підвищення інституційної ефективності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

У Раді планують закріпити право на виплати дітям, які народилися після загибелі батька-військового

Пропонується закріпити право на виплату допомоги дітям, народженим після загибелі військового.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]