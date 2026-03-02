АРМА розпочало незалежний зовнішній аудит — перевірять розшук і управління активами

Комісія з міжнародних експертів оцінить виконання повноважень Агентства та ключові напрями його роботи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В АРМА розпочався незалежний зовнішній аудит ефективності діяльності Агентства. Команда установи провела установчу зустріч із членами Комісії з незалежного зовнішнього аудиту.

Сторони узгодили формат співпраці, графік роботи та основні етапи оцінювання.

Комісія перевірить, як АРМА реалізує повноваження, визначені законодавством, а також проаналізує ключові напрями діяльності Агентства — від розшуку активів до управління арештованим майном.

Як відомо, у січні Кабмін розпорядженням № 71-р затвердив склад Комісії. До неї увійшли міжнародні експерти з Нідерландів, Румунії, Великої Британії та Польщі з досвідом у сфері кримінального права, боротьби з корупцією та повернення активів.

Проведення аудиту передбачене Законом № 4503-IX і є складовою виконання зобов’язань України у межах переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу за розділом 24 «Юстиція, свобода і безпека».

За результатами аудиту АРМА отримає незалежну оцінку своєї діяльності та практичні рекомендації для вдосконалення процесів управління арештованими активами, посилення прозорості та підвищення інституційної ефективності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.