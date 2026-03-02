  1. В Україні

Володимир Зеленський повідомив про ситуацію з переговорами Україна–США–РФ в Абу-Дабі

13:17, 2 березня 2026
Переговори попередньо планували провести 5–6 березня в Абу-Дабі.
Володимир Зеленський повідомив про ситуацію з переговорами Україна–США–РФ в Абу-Дабі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що запланована на 5–8 березня зустріч делегацій України, США та Росії наразі не скасована, попри складну безпекову ситуацію в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У коментарі журналістам, глава держави повідомив, що переговори попередньо планували провести 5–6 березня в Абу-Дабі. Водночас через активні бойові дії наразі неможливо остаточно підтвердити, що зустріч відбудеться саме в цьому місті.

«Поки що через ці бойові дії сьогодні ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива. Ми підтримуємо цю зустріч», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що у разі неможливості проведення перемовин в Абу-Дабі можуть бути задіяні альтернативні майданчики, які вже використовувалися для переговорів.

Зокрема, йдеться про Туреччину та Швейцарію.

Наразі Україна чекає відповіді від партнерів.

