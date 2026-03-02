У США батьки оскаржують у суді закон про вилучення книжок зі шкільних бібліотек — про що йдеться

Суд розглядає закон, який визначає, як і за яких умов книжки прибирають зі шкільних полиць.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Флориді зі шкільних бібліотек прибирають книжки, які частина батьків вважає такими, що містять неприйнятний для дітей зміст. Через це троє батьків із штату знову звернулися до суду, стверджуючи, що чинні правила дають перевагу лише тим, хто ініціює заборону, і порушують право на свободу слова. Про це повідомляє Courthouse News.

Про що йдеться

У 2023 році законодавці Флориди ухвалили закон HB 1069. Він дозволяє батькам вимагати вилучення книжок зі шкільних бібліотек, якщо вони вважають їх неприйнятними для дітей.

Однак закон не передбачає механізму для тих батьків, які хочуть повернути вже вилучені книжки. Саме це й стало підставою для позову.

У червні 2024 року Ненсі Трей, Енн Воттс Тресслер і Стефана Феррелл подали позов проти Департаменту освіти Флориди. Вони заявили, що закон створює односторонню систему: можна ініціювати заборону книжки, але немає способу оскаржити її вилучення.

Раніше федеральний суд відхилив цей позов. Суддя Аллен Вінзор дійшов висновку, що закон не обмежує погляди, а лише надає процедуру для подання скарг, якщо місцева шкільна рада відмовляється прибирати книжку.

Тепер справу розглядає Апеляційний суд 11-го округу США.

У чому головна суперечка

Адвокатка батьків Брук Меншел заявила в суді, що закон фактично дає слово лише одній стороні — тим, хто виступає за вилучення книжок.

За її словами, батьки, які не погоджуються з такими рішеннями, не мають доступу до державної процедури оскарження. А це, на її думку, є дискримінацією за поглядами, що заборонено Першою поправкою до Конституції США (вона гарантує свободу слова).

Судді поцікавилися, чи йдеться насамперед про зміст книжок. Зокрема, пролунало питання: якщо йдеться про порнографію, то це одна ситуація. Але є й складніші випадки — наприклад, коли книжку вважають «невідповідною віку». Тут уже потрібно зважувати потенційно спірний зміст і освітню цінність.

Представниця батьків відповіла: справа не стільки у конкретних книжках, скільки у праві висловлювати незгоду з рішеннями влади.

Позиція влади штату

Представник Ради з освіти Флориди Чарльз Лоусон заявив, що закон не спрямований проти певних ідей чи поглядів. За його словами, він стосується лише чітко визначених категорій матеріалів — зокрема порнографічного або такого, що містить сексуальний зміст — і має на меті захист дітей.

Якщо книжка підпадає під заборону, шкільна рада не має права залишати її в бібліотеці, наголосив він.

Водночас судді звернули увагу на іншу деталь: якщо після скарги батьків книжку не вилучають, шкільна рада повинна оплатити роботу спеціального експерта, який додатково її розгляне. На думку одного із суддів, це може створювати фінансовий тиск і спонукати школи прибирати книжки «про всяк випадок», щоб уникнути витрат.

Ширший контекст

Цей позов — лише один із багатьох, поданих у Флориді через вилучення книжок зі шкільних бібліотек.

За даними звіту Американської бібліотечної асоціації та PEN America за 2024 рік, саме Флорида очолює список штатів США за кількістю книжок, які прибрали зі шкільних бібліотек.

Рішення апеляційного суду може вплинути не лише на ситуацію у Флориді, а й на подібні дискусії в інших штатах — зокрема щодо того, де проходить межа між захистом дітей і свободою слова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.