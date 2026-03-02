Зеленський присвоїв 63-й окремій механізованій бригаді почесне найменування «Лиманська»

63 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України присвоєно почесне найменування.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 213/2026 про присвоєння почесного найменування 63 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідно до документа, бригада отримала почесне найменування «Лиманська» — з метою відновлення історичних традицій національного війська та з урахуванням зразкового виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності й незалежності держави.

Відтепер офіційна назва — 63 окрема механізована Лиманська бригада Сухопутних військ Збройних Сил України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Документ підписано 2 березня 2026 року.

