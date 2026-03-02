  1. У світі

В Ірані заявили про удар по ядерному об’єкту: МАГАТЕ не підтверджує атаку, однак не виключає ризик витоку радіації

11:52, 2 березня 2026
МАГАТЕ не фіксує пошкодження ядерної інфраструктури, втім ситуацію в регіоні називають напруженою.
В Ірані заявили про ураження ядерного об’єкта в місті Натанз. Водночас міжнародні спостерігачі наразі не підтверджують пошкодження ядерної інфраструктури. Про це повідомляє Times of India.

Зокрема, на тлі ізраїльсько-американських ударів по території Ірану та ракетних атак у відповідь з боку Тегерана з’явилися повідомлення про ураження об’єкта в Натанзі — одному з ключових центрів іранської ядерної програми.

Однак генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що станом на зараз агентство не має ознак того, що ядерні установки в Ірані були пошкоджені або уражені.

Попри відсутність підтверджених даних про пошкодження, в агентстві наголошують: безпекова ситуація в регіоні залишається напруженою.

Гроссі назвав її «дуже тривожною» та попередив, що у разі атаки або аварії не можна виключати радіологічний викид із серйозними наслідками. За його словами, це може потребувати евакуації великих територій.

МАГАТЕ скликало позачергове засідання щодо ситуації в Ірані.

Очільник агентства закликав усі сторони до максимальної стриманості, щоб уникнути подальшої ескалації. Він також нагадав, що країни регіону мають діючі атомні електростанції, дослідницькі реактори та сховища ядерного палива, що підвищує ризики у разі бойових дій.

В агентстві заявили про готовність надати допомогу в разі ядерного або радіологічного інциденту.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
