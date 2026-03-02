Незаконне отримання 750 тисяч гривень компенсації за оренду житла: екснардеп Вадим Нестеренко отримав умовний термін

У межах угоди засуджений також зобов’язався перерахувати 15 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній народний депутат отримав умовне покарання за угодою про визнання винуватості за незаконне одержання компенсації за житло. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата VIII скликання Вадима Нестеренка.

Так, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім нардепом. Йдеться про незаконне одержання компенсацій за проживання в готельному номері та за винайм житла, що завдало збитків на суму понад 750 тис. грн.

Відповідно до умов затвердженої угоди ВАКС визнав його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади в органах державної влади, а також штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Разом із тим обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК України. Йому встановлено іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

Також у межах угоди засуджений зобов’язався перерахувати 15 млн грн на рахунок БФ «Повернись живим» для закупівлі ударних дронів для Сил оборони України.

САП додає, що колишній нардеп повністю відшкодував завдані збитки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.