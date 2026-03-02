Міноборони готує масштабування дронів і аудит втрат: підсумки поїздки Федорова на передову
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що минулого тижня кілька днів працював безпосередньо на передовій — на запорізькому, дніпропетровському та харківському напрямках.
Під час поїздки він провів наради з командирами корпусів і бригад, керівниками військових адміністрацій, а також із представниками оперативного командування «Південь», командувачем Об’єднаних сил Михайлом Драпатим та командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді (Мадяром). Також працювали з механізованими, десантно-штурмовими бригадами та підрозділами ППО.
За словами міністра, головна мета — синхронізувати рішення для посилення оборони та системно підготуватися до весняного періоду.
Серед пріоритетів:
— посилення тактичної та оперативної глибини;
— масштабування дронів і перехоплювачів;
— захист логістики та критичних маршрутів;
— доукомплектування бригад;
— розгортання додаткових груп ППО;
— розвиток РЕБ і радарного поля;
— розбудова фортифікацій.
За дорученням Президента України Володимира Зеленського вже розпочато роботу конкретних рішень.
Що зміниться найближчим часом
- Гарантований мінімум дронів для бригад.
Це гарантоване щомісячне забезпечення FPV, розвідувальними, бомберами та іншими БпЛА — додатково до державних поставок, єБалів та інших закупівель. Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також триває робота над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами.
- Аудит втрат.
Аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення.
- Змінюється підхід до формування потреби.
Найближчим часом відбудеться перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі. На основі якісних даних з фронту будуть формувати реальну потребу без «зоопарку» неефективних рішень.
- Переглянуть цільові показники забезпечення дронами на рік.
Сформований план закупівель. Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.
- Масштабування НРК.
За словами Федорова, цього року буде в рази більше наземних роботизованих комплексів. Мета — переводити логістику на НРК, щоб зменшувати втрати особового складу.
- Альтернатива мавікам.
Триває робота над продуктами, які можуть бути аналогом мавіків, з використанням ШІ. Наразі тестують рішення, які скоро масштабують на фронті.
Міністр повідомив, що під час поїздки зафіксував десятки пропозицій від військових і проблемних питань, над якими вже працюють для їх системного вирішення.
