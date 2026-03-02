  1. В Україні

Міноборони готує масштабування дронів і аудит втрат: підсумки поїздки Федорова на передову

11:50, 2 березня 2026
Михайло Федоров озвучив зміни для фронту.
Міноборони готує масштабування дронів і аудит втрат: підсумки поїздки Федорова на передову
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що минулого тижня кілька днів працював безпосередньо на передовій — на запорізькому, дніпропетровському та харківському напрямках.

Під час поїздки він провів наради з командирами корпусів і бригад, керівниками військових адміністрацій, а також із представниками оперативного командування «Південь», командувачем Об’єднаних сил Михайлом Драпатим та командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді (Мадяром). Також працювали з механізованими, десантно-штурмовими бригадами та підрозділами ППО.

За словами міністра, головна мета — синхронізувати рішення для посилення оборони та системно підготуватися до весняного періоду.

Серед пріоритетів:

— посилення тактичної та оперативної глибини;

— масштабування дронів і перехоплювачів;

— захист логістики та критичних маршрутів;

— доукомплектування бригад;

— розгортання додаткових груп ППО;

— розвиток РЕБ і радарного поля;

— розбудова фортифікацій.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського вже розпочато роботу конкретних рішень.

Що зміниться найближчим часом

  1. Гарантований мінімум дронів для бригад.

Це гарантоване щомісячне забезпечення FPV, розвідувальними, бомберами та іншими БпЛА — додатково до державних поставок, єБалів та інших закупівель. Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також триває робота над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами.

  1. Аудит втрат.

Аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення.

  1. Змінюється підхід до формування потреби.

Найближчим часом відбудеться перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі. На основі якісних даних з фронту будуть формувати реальну потребу без «зоопарку» неефективних рішень.

  1. Переглянуть цільові показники забезпечення дронами на рік.

Сформований план закупівель. Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.

  1. Масштабування НРК.

За словами Федорова, цього року буде в рази більше наземних роботизованих комплексів. Мета — переводити логістику на НРК, щоб зменшувати втрати особового складу.

  1. Альтернатива мавікам.

Триває робота над продуктами, які можуть бути аналогом мавіків, з використанням ШІ. Наразі тестують рішення, які скоро масштабують на фронті.

Міністр повідомив, що під час поїздки зафіксував десятки пропозицій від військових і проблемних питань, над якими вже працюють для їх системного вирішення.

