Минобороны готовит масштабирование дронов и аудит потерь: итоги поездки Федорова на передовую

Михаил Федоров озвучил изменения для фронта.

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что на прошлой неделе несколько дней работал непосредственно на передовой — на запорожском, днепропетровском и харьковском направлениях.

Во время поездки он провел совещания с командирами корпусов и бригад, руководителями военных администраций, а также с представителями оперативного командования «Юг», командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым и командующим Сил беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди (Мадяром). Также работали с механизированными, десантно-штурмовыми бригадами и подразделениями ПВО.

По словам министра, главная цель — синхронизировать решения для усиления обороны и системно подготовиться к весеннему периоду.

Среди приоритетов:

— усиление тактической и оперативной глубины;

— масштабирование дронов и перехватчиков;

— защита логистики и критических маршрутов;

— доукомплектование бригад;

— развертывание дополнительных групп ПВО;

— развитие РЭБ и радиолокационного поля;

— строительство фортификаций.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского уже начата работа над конкретными решениями.

Что изменится в ближайшее время

Гарантированный минимум дронов для бригад.

Это гарантированное ежемесячное обеспечение FPV, разведывательными, бомберами и другими БпЛА — дополнительно к государственным поставкам, еБаллам и другим закупкам. Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также продолжается работа по централизованному обеспечению армии старлинками и пикапами. Аудит потерь.

Анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного устранения. Меняется подход к формированию потребности.

В ближайшее время состоится переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели. На основе качественных данных с фронта будет формироваться реальная потребность без «зоопарка» неэффективных решений. Пересмотрят целевые показатели обеспечения дронами на год.

Сформирован план закупок. Перехватчиков, FPV и дронов на оптоволокне, разведывательных крыльев, ударных дронов на оперативную глубину и необходимых средств станет больше. Уже законтрактован первый квартал: впервые потребность сформирована на основе данных, чтобы исключить субъективное влияние и коррупционные риски. Масштабирование НРК.

По словам Федорова, в этом году будет в разы больше наземных роботизированных комплексов. Цель — переводить логистику на НРК, чтобы уменьшать потери личного состава. Альтернатива мавикам.

Продолжается работа над продуктами, которые могут стать аналогом мавиков с использованием ИИ. Сейчас тестируются решения, которые вскоре масштабируют на фронте.

Министр сообщил, что во время поездки зафиксировал десятки предложений от военных и проблемных вопросов, над которыми уже работают для их системного решения.

