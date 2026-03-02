  1. В Украине

Минобороны готовит масштабирование дронов и аудит потерь: итоги поездки Федорова на передовую

11:50, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Михаил Федоров озвучил изменения для фронта.
Минобороны готовит масштабирование дронов и аудит потерь: итоги поездки Федорова на передовую
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что на прошлой неделе несколько дней работал непосредственно на передовой — на запорожском, днепропетровском и харьковском направлениях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время поездки он провел совещания с командирами корпусов и бригад, руководителями военных администраций, а также с представителями оперативного командования «Юг», командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым и командующим Сил беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди (Мадяром). Также работали с механизированными, десантно-штурмовыми бригадами и подразделениями ПВО.

По словам министра, главная цель — синхронизировать решения для усиления обороны и системно подготовиться к весеннему периоду.

Среди приоритетов:

— усиление тактической и оперативной глубины;
— масштабирование дронов и перехватчиков;
— защита логистики и критических маршрутов;
— доукомплектование бригад;
— развертывание дополнительных групп ПВО;
— развитие РЭБ и радиолокационного поля;
— строительство фортификаций.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского уже начата работа над конкретными решениями.

Что изменится в ближайшее время

  1. Гарантированный минимум дронов для бригад.
    Это гарантированное ежемесячное обеспечение FPV, разведывательными, бомберами и другими БпЛА — дополнительно к государственным поставкам, еБаллам и другим закупкам. Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также продолжается работа по централизованному обеспечению армии старлинками и пикапами.
  2. Аудит потерь.
    Анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного устранения.
  3. Меняется подход к формированию потребности.
    В ближайшее время состоится переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели. На основе качественных данных с фронта будет формироваться реальная потребность без «зоопарка» неэффективных решений.
  4. Пересмотрят целевые показатели обеспечения дронами на год.
    Сформирован план закупок. Перехватчиков, FPV и дронов на оптоволокне, разведывательных крыльев, ударных дронов на оперативную глубину и необходимых средств станет больше. Уже законтрактован первый квартал: впервые потребность сформирована на основе данных, чтобы исключить субъективное влияние и коррупционные риски.
  5. Масштабирование НРК.
    По словам Федорова, в этом году будет в разы больше наземных роботизированных комплексов. Цель — переводить логистику на НРК, чтобы уменьшать потери личного состава.
  6. Альтернатива мавикам.
    Продолжается работа над продуктами, которые могут стать аналогом мавиков с использованием ИИ. Сейчас тестируются решения, которые вскоре масштабируют на фронте.
    Министр сообщил, что во время поездки зафиксировал десятки предложений от военных и проблемных вопросов, над которыми уже работают для их системного решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

военные Украина война Минобороны Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]