Минобороны готовит масштабирование дронов и аудит потерь: итоги поездки Федорова на передовую
Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что на прошлой неделе несколько дней работал непосредственно на передовой — на запорожском, днепропетровском и харьковском направлениях.
Во время поездки он провел совещания с командирами корпусов и бригад, руководителями военных администраций, а также с представителями оперативного командования «Юг», командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым и командующим Сил беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди (Мадяром). Также работали с механизированными, десантно-штурмовыми бригадами и подразделениями ПВО.
По словам министра, главная цель — синхронизировать решения для усиления обороны и системно подготовиться к весеннему периоду.
Среди приоритетов:
— усиление тактической и оперативной глубины;
— масштабирование дронов и перехватчиков;
— защита логистики и критических маршрутов;
— доукомплектование бригад;
— развертывание дополнительных групп ПВО;
— развитие РЭБ и радиолокационного поля;
— строительство фортификаций.
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского уже начата работа над конкретными решениями.
Что изменится в ближайшее время
- Гарантированный минимум дронов для бригад.
Это гарантированное ежемесячное обеспечение FPV, разведывательными, бомберами и другими БпЛА — дополнительно к государственным поставкам, еБаллам и другим закупкам. Это позволит бригадам планировать оборону и быть уверенными в ресурсе. Также продолжается работа по централизованному обеспечению армии старлинками и пикапами.
- Аудит потерь.
Анализ каждой потери на поле боя. Аудит поможет выявить ключевые проблемы и принимать управленческие решения для их системного устранения.
- Меняется подход к формированию потребности.
В ближайшее время состоится переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели. На основе качественных данных с фронта будет формироваться реальная потребность без «зоопарка» неэффективных решений.
- Пересмотрят целевые показатели обеспечения дронами на год.
Сформирован план закупок. Перехватчиков, FPV и дронов на оптоволокне, разведывательных крыльев, ударных дронов на оперативную глубину и необходимых средств станет больше. Уже законтрактован первый квартал: впервые потребность сформирована на основе данных, чтобы исключить субъективное влияние и коррупционные риски.
- Масштабирование НРК.
По словам Федорова, в этом году будет в разы больше наземных роботизированных комплексов. Цель — переводить логистику на НРК, чтобы уменьшать потери личного состава.
- Альтернатива мавикам.
Продолжается работа над продуктами, которые могут стать аналогом мавиков с использованием ИИ. Сейчас тестируются решения, которые вскоре масштабируют на фронте.
Министр сообщил, что во время поездки зафиксировал десятки предложений от военных и проблемных вопросов, над которыми уже работают для их системного решения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.