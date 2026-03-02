В Украине появится шрифт для официальных актов и правовой глоссарий – утвержден новый правопис

Инициатива предусматривает обновление правописания и создание единой базы терминов украинского законодательства.

1 марта Национальная комиссия по стандартам государственного языка на своем заседании рассмотрела и утвердила Украинский правопис как стандарт государственного языка.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, решение принято во исполнение постановления парламента «Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства» от 15 января 2026 года и вводит в правовое поле единый официальный текст правописа.

«Впереди — системная работа: совершенствование переводов международных актов и acquis ЕС, обновление словарей, унификация терминологии, развитие Единого глоссария правовых терминов и внедрение языковых стандартов в законодательной деятельности», — отметил Стефанчук.

В то же время новую редакцию документа пока не обнародовали. В Комиссии пояснили, что текст вступит в силу и будет размещен на официальном сайте после того, как правительство признает утратившим силу постановление Кабмина 2019 года №437 «Вопросы украинского правописа».

В Нацкомиссии отметили, что была усовершенствована структура правописа, внесены редакционные и технические исправления, а также удалены примеры, связанные с государством-агрессором. При этом подчеркивается, что изменения не повлияют на устоявшиеся правила правописания для пользователей.

Напомним, что Верховная Рада 15 января приняла постановление №14334, которое устраняет последствия советской русификации украинского законодательства.

Речь идет о повышении языкового качества законов, развитии украиноязычного контента, противодействии пророссийским нарративам, а также согласовании правовой терминологии с правом ЕС.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют единый национальный шрифт для официальных документов.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, как один из авторов проекта постановления №14334 об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства, представил масштабную инициативу, призванную устранить последствия советской русификации в украинском законодательстве.

По его словам, идея охватывает не только обновление терминологии, но и разработку уникального национального шрифта, который будет использоваться в государственных документах.

Он подчеркнул, что современное украинское законодательство нередко выглядит как своеобразная «калька». Формально написанное украинскими словами, оно, однако, часто основывается на логике и грамматических конструкциях, присущих русскому языку. Такой подход, по его словам, является проявлением русификации, которая остается заметной в законодательной практике.

Основные направления:

обновление правописа (после консультаций с Кабинетом Министров и научными учреждениями финализация работы над украинским правописом ожидается до 1 марта);

создание правового глоссария (совместно с лингвистами и юристами планируется разработка единой базы терминов украинского законодательства, цель которой — избавиться от канцеляризмов и русизмов, которые десятилетиями укоренялись в юридической практике из-за советского влияния).

«Мы имеем 73 года пребывания под советской оккупацией, что остановило развитие украинского научного и правового языка», — отметил Руслан Стефанчук.

В проекте постановления особый акцент также сделан на визуальной идентичности государственных документов. В частности, в Раде подчеркнули, что недопустимо использовать шрифты российского происхождения, например, «Peterburg» или «Izhitsa», в официальных актах и на государственных наградах Украины.

Таким образом, постановление предусматривает разработку и внедрение национального шрифта, который должен стать символом суверенитета даже в графическом оформлении законов.

