Цена на нефть взлетела до четырехлетнего максимума после атак на танкеры в Ормузском проливе

10:01, 2 марта 2026
Нефть марки Brent подорожала более чем на 6% и достигла отметки в 78 долларов за баррель.
Фото: 24tv.ua
Цены на нефть резко выросли, показав крупнейший рост за четыре года, однако затем снизились, поскольку трейдеры оценивали атаки Ирана на танкеры и фактическое закрытие Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

Нефть марки Brent подорожала более чем на 6% и достигла отметки 78 долларов за баррель, после того как ранее ее цена поднималась на целых 13% и достигла самого высокого уровня с января 2025 года.

Танкерное движение через пролив — узкое место у побережья Ирана, через которое проходит пятая часть мировых поставок нефти и значительные объемы газа — в значительной степени остановилось, при этом судовладельцы и трейдеры ввели добровольную паузу в связи с распространением конфликта.

«Если движение танкеров быстро восстановится, либо произойдет убедительная деэскалация, либо состоятся какие-то закулисные дипломатические переговоры, тогда мы увидим определенное ослабление», — сказал Харис Хуршид, главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP в Чикаго. «В противном случае мы, вероятно, будем консолидироваться на повышенных уровнях».

«В нашем базовом сценарии мы прогнозируем, что в течение следующей недели цена на нефть марки Brent будет колебаться в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель», — заявили аналитики Citigroup Inc., включая Макса Лейтона, в записке, опубликованной перед началом торгов 2 марта.

Тем временем Morgan Stanley повысил свой прогноз по цене нефти марки Brent на второй квартал до 80 долларов за баррель с 62,50 доллара.

В случае если движение танкеров через Ормузский пролив не будет быстро восстановлено, цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель, прогнозирует Wood Mackenzie.

В свою очередь аналитики JPMorgan Chase & Co. считают, что если водный путь останется закрытым в течение 25 дней, крупные нефтедобывающие компании на Ближнем Востоке могут быть вынуждены временно остановить добычу, поскольку резервуары для хранения и морские хранилища достигнут предела своих возможностей.

