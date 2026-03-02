  1. В Украине

Электронный реестр апостилей обновили — что изменилось

09:24, 2 марта 2026
Обновленный Реестр обеспечивает реализацию Программы электронного апостилирования в соответствии со стандартами Постоянного бюро Гаагской конференции по международному частному праву.
Электронный реестр апостилей обновили — что изменилось
Фото: notarius.zt.ua
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в рамках проведенных технических работ 2 марта было внедрено обновленное программное обеспечение Электронного реестра апостилей (ЭРА).

Обновленный Реестр обеспечивает реализацию Программы электронного апостилирования (e-APP) в соответствии со стандартами Постоянного бюро Гаагской конференции по международному частному праву.

Отныне по ссылке можно проверить как факт выдачи апостиля, так и документ, на котором он был проставлен.

В дальнейшем к Электронному реестру апостилей смогут присоединиться другие центральные органы исполнительной власти, которые имеют право проставлять апостиль.

Сотрудники фронт-офисов могут ознакомиться с обновленным функционалом в видео по ссылке.

минюст апостиль

