Электронный реестр апостилей обновили — что изменилось
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в рамках проведенных технических работ 2 марта было внедрено обновленное программное обеспечение Электронного реестра апостилей (ЭРА).
Обновленный Реестр обеспечивает реализацию Программы электронного апостилирования (e-APP) в соответствии со стандартами Постоянного бюро Гаагской конференции по международному частному праву.
Отныне по ссылке можно проверить как факт выдачи апостиля, так и документ, на котором он был проставлен.
В дальнейшем к Электронному реестру апостилей смогут присоединиться другие центральные органы исполнительной власти, которые имеют право проставлять апостиль.
Сотрудники фронт-офисов могут ознакомиться с обновленным функционалом в видео по ссылке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.