Электронный реестр апостилей обновили — что изменилось

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в рамках проведенных технических работ 2 марта было внедрено обновленное программное обеспечение Электронного реестра апостилей (ЭРА).

Обновленный Реестр обеспечивает реализацию Программы электронного апостилирования (e-APP) в соответствии со стандартами Постоянного бюро Гаагской конференции по международному частному праву.

Отныне по ссылке можно проверить как факт выдачи апостиля, так и документ, на котором он был проставлен.

В дальнейшем к Электронному реестру апостилей смогут присоединиться другие центральные органы исполнительной власти, которые имеют право проставлять апостиль.

Сотрудники фронт-офисов могут ознакомиться с обновленным функционалом в видео по ссылке.

