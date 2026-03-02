Что меняется в марте: мобилизация, пенсии, выплаты семьям военных, наличные и Нацкешбэк
Март принес ряд решений и изменений, касающихся мобилизации, социальных выплат, наличного обращения и перевода часов. Часть нововведений уже вступила в силу, другие — находятся на стадии обсуждения или подписания.
Мобилизация: возможные новые санкции
В Верховной Раде обсуждают введение дополнительных ограничений для граждан, уклоняющихся от воинского учета или не являющихся по вызову в ТЦК.
Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский. Среди возможных мер — блокирование банковских счетов и запрет на управление транспортными средствами. Пока это лишь инициативы, окончательное решение парламент еще не принял.
Наличные: с 2 марта банкноты 1–10 грн не принимают
С 2 марта банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов официально утратили статус платежного средства. Их больше не принимают в магазинах, банках и учреждениях сферы услуг.
В НБУ поясняют: в обращении остаются соответствующие монеты, которые имеют значительно более длительный срок использования — 20–25 лет против 2,5 лет у банкнот.
Обменять изъятые купюры можно:
- во всех банках — до 26 февраля 2027 года;
- в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 февраля 2029 года;
- в НБУ — в настоящее время бессрочно.
Пенсии: индексация с 1 марта
С 1 марта состоялась индексация пенсий на 12,1%. Повышение получили около 10 млн граждан, перерасчет проведен автоматически.
В то же время индексация не касается:
- работающих пенсионеров;
- лиц, вышедших на пенсию в течение последних трех лет.
Выплаты семьям военных: установлена предельная сумма
Парламент установил единую максимальную сумму выплат семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих — 15 млн грн. Законопроект 13646 направлен на подпись Президенту Украины.
В Минобороны поясняют, что изменения призваны устранить дисбаланс, при котором семьи пропавших без вести фактически могли получать большие суммы, чем семьи военнослужащих, чья гибель была подтверждена сразу.
Теперь:
- семьи пропавших без вести продолжают получать денежное обеспечение;
- в случае подтверждения гибели выплачивается разница до установленной предельной суммы 15 млн грн;
- если сумма уже превысила 15 млн грн до изменений, возвращать средства не нужно.
Переход на летнее время: 29 марта
Украина традиционно перейдет на летнее время в ночь на 29 марта 2026 года. В 3:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед — на 4:00.
Законопроект об отмене сезонного перевода времени №4201, который ранее поддержала Верховная Рада, Президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал. Таким образом, переход на летнее время состоится по привычной процедуре.
Нацкешбэк обновили: правительство привязало процент выплат к категории товара
Также с 1 марта в Украине начали действовать обновленные правила начисления. Теперь вместо стандартных 10% кешбэка он составит 5% или 15% в зависимости от категории товаров.
15% — для украинских товаров в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%. Это косметика, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных, бытовая химия, товары для дома и ремонта, а также отдельные продукты питания, такие как твердые и мягкие сыры, некоторые виды макарон и круп.
5% — для украинских товаров в категориях, где импорт ниже 35%. Это хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, масло, овощи, фрукты, рыба, консервы, сладости, снеки, напитки, соусы, лекарства и товары для сада.
Таким образом, в марте уже изменились правила наличных расчетов и размер пенсий, будет установлен новый подход к выплатам семьям военных, а также возможные новые решения по мобилизации находятся на стадии обсуждения.
