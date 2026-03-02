  1. Публикации
Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

08:40, 2 марта 2026
Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.
Верховная Рада включила в повестку дня пятнадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно состава руководителей и членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, и размера их вознаграждения» (проект Ольги Василевской-Смаглюк № 4427 от 26.11.2020).

Законопроектом предлагается урегулировать следующие основные вопросы:

1) требования к гражданству руководителей и членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству.

Руководителем или членом наблюдательного совета государственного унитарного предприятия, хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, сможет быть исключительно гражданин Украины.

2) максимальный размер и порядок определения вознаграждения руководителей и членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству.

Максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения за услуги члена наблюдательного совета государственного унитарного предприятия или хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, в кратности к средней заработной плате по предприятию или обществу не может превышать 5 раз.

При этом средняя заработная плата по предприятию или обществу определяется как среднее арифметическое значение всех заработных плат, начисленных работникам (кроме руководителей, членов исполнительных органов и их заместителей) такого предприятия или общества, включая работников обособленных структурных подразделений.

Максимальный размер годового и дополнительного вознаграждения, которое в совокупности подлежит выплате членам наблюдательного совета такого государственного унитарного предприятия или такого хозяйственного общества, а также общий размер компенсации расходов, связанных с выполнением членами указанных наблюдательных советов своих функций, не может превышать 1 процента его прибыли с источником происхождения из Украины и за её пределами (при этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности и оплата ежегодного отпуска), определенной по правилам раздела III Налогового кодекса Украины.

В случае отсутствия по результатам налогового (отчетного) периода у такого государственного унитарного предприятия или хозяйственного общества прибыли каждому члену наблюдательного совета выплачивается вознаграждение в размере средней заработной платы по соответствующему унитарному предприятию или обществу. Годовое и дополнительное вознаграждения, а также компенсация расходов, связанных с выполнением функций члена наблюдательного совета, выплачиваются по результатам каждого налогового (отчетного) периода по налогу на прибыль предприятий.

Сегодня соответствующие Законы Украины, регулирующие вознаграждение органов управления субъектов хозяйствования государственной формы собственности или субъектов хозяйствования, большинство корпоративных прав в которых принадлежит государству, не закрепляют корреляцию между результативностью деятельности таких органов и вознаграждением. Таким образом, в течение последних нескольких лет повсеместной в Украине стала практика необоснованного стимулирования членов наблюдательных и исполнительных органов упомянутых субъектов хозяйствования при неудовлетворительных показателях экономической деятельности субъектов хозяйствования, управление деятельностью которых они осуществляют. Указанное способствует несправедливому распределению общественного блага, что стремительно повышает социальную напряженность.

Учитывая то, что прибыль субъекта хозяйствования является показателем, объективно свидетельствующим об эффективности осуществляемого в отношении него управления, существует необходимость установить взаимосвязь между вознаграждением членов наблюдательных советов и прибылью, полученной предприятием в ходе осуществления ими контроля за его деятельностью.

Кроме того, учитывая многократные разрывы уровней оплаты труда рядовых работников и менеджмента объектов государственной собственности, реализация гарантированной Конституцией Украины справедливости при распределении общественных благ также требует законодательного закрепления корреляции между уровнем вознаграждения операционных и управленческих подразделений упомянутых субъектов хозяйствования.

Статья 38 Конституции Украины предусматривает, что право участвовать в управлении государственными делами имеют только граждане Украины. Следовательно, во исполнение требований статьи 38 Конституции Украины участвовать в работе органов управления государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, могут только граждане Украины. Вместе с тем нормы соответствующих специальных законов не закрепляют такой гарантии для граждан Украины, а следовательно требуют корректировки.

Автор: Тарас Лученко

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

